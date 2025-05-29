天问二号任务发射圆满成功
2025年05月29日04:50 | 来源：新华网
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记者从国家航天局获悉，5月29日凌晨1时31分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后，将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。此后，探测器太阳翼正常展开，发射任务取得圆满成功。
天问二号主要任务目标是对小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球，此后再对主带彗星311P开展科学探测。
记者：宋晨、刘祯
海报制作：贾稀荃
新华社国内部出品
(责编：赵欣悦、袁勃)
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