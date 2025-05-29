听云南咖农讲述咖啡故事——

严 冰 张力凯 管诗雨

图①：在云南省宾川县平川镇朱苦拉村，彝族姑娘正在采摘咖啡红果。

云南省农业农村厅供图

图②：在云南省普洱市思茅区天玉咖啡庄园，咖农正在展示采摘的咖啡果。

新华社记者 陈欣波摄

图③：云南省泸水市咖啡庄园里咖啡成熟的景象。

云南省农业农村厅供图

图④：在云南省保山市隆阳区咖啡直播基地，商家正在直播销售咖啡产品。

梁志强摄（新华社发）

梯田上，咖啡树层层叠叠，山歌小调在山间回荡，咖农的指尖拂过饱满的咖啡果，咖啡师精心烘焙的咖啡豆飘出醇厚的咖啡香。云南咖啡，咖香四溢，正从连绵的山野飘向世界。5月10日，2025中国品牌日昆明市地方特色活动暨云南咖啡品牌活动在昆明市西山区彩云里艺术中心拉开帷幕。随着云南咖啡联合交易创新中心、云南咖啡品牌创新孵化基地揭牌，这片孕育了全国98%以上咖啡产量的土地，正朝着标准化交易和品牌化培育的方向加速前行。

据海关统计，2025年一季度，云南咖啡及咖啡制品出口货值3.1亿元，同比增长122.1%。从田间到舌尖，云南咖啡正以“浓而不苦、香而不烈、略带果酸”的独特风味和卓越品质，跨越国界“圈粉”无数，创出了中国咖啡在世界的“咖”位。

科技赋能：让品质更优良

云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村，馥郁的咖啡香气裹挟着暖意扑面而来。村口大青树下，摊位上陈列着精加工咖啡豆和咖啡香皂、咖啡发夹等琳琅满目的咖啡衍生品。漫步村中，无论是墙上的壁画、屋檐下的装饰，还是店铺招牌、文创产品，处处可见咖啡元素的巧妙融入。这个被誉为“中国咖啡第一村”的地方，正以独特的方式，向每一位到访的游客，诉说云南咖啡的故事。

曾经，新寨村的咖农因咖啡品质参差不齐、收购价格持续走低，陷入发展困境。为打破僵局，新寨村主动寻求云南省农科院的技术支持，从品种选育、种苗培育等关键环节入手，引进铁皮卡、波旁等优质咖啡品种，并植入中国“芯”。新寨村党总支书记王加维介绍，新寨村科学划定了1.36万亩咖啡核心产区，大力推广水肥一体化与智慧农业种植技术，通过技术培训和示范引导，帮助村民转变种植观念，树立“多种不如管好”的精细化管理理念。

“过去种咖啡靠天吃饭，现在有了新品种‘云咖’系列，产量翻倍，品质还上了国际榜单！”在新寨村的万亩咖啡园，咖农王有春高兴地说。2012年—2022年，村民人均可支配收入从3150元攀升至2.8万元，10年间增长近10倍的背后，是新寨村以咖啡为媒，走出的一条产业兴、乡村美、百姓富的高质量发展之路。

在云南咖啡产业创新发展的征程中，云南农业大学持续深耕种质资源保护与技术研发。如今，160亩白沙坡村咖啡种质资源圃，妥善保存着260份珍贵种质；608亩江城县康平试验基地开展咖啡品种研究、探索热带作物协同发展；6000平方米校内种质资源保存温室，为品种选育筑牢根基。今年4月28日，依托该校研发的咖啡果皮茶标准化加工技术，新产品果皮茶咖啡与全球顶级品牌皮爷（Peet's）达成联名合作，实现云南咖啡创新产品与国际市场的首次深度接轨，为产业发展开辟新路径。数据显示，2024年底，云南省种植优质咖啡品种超15万亩，占比从2021年底的5%提升至12.8%。

“我们致力于以科技赋能咖啡产业，构建起‘种质资源—技术创新—标准输出—产业赋能’的全链条专业人才培养体系。”云南农业大学副校长李宏表示，2024年，云南农业大学在全国开设首个“咖啡科学与工程”本科专业，为咖啡产业发展注入全新活力，未来将有更多掌握现代科技知识的“新咖农”投身产业一线，助力云南咖啡在国际舞台上绽放独特魅力。

精深加工：让咖啡更好喝

小满已过，端午将至，位于云南省普洱市思茅区南屏镇的大开河梅子咖啡庄园里生机盎然，咖啡梯田的红壤肥沃而细腻，漫山遍野的咖啡树舒展着绿叶，洁白的咖啡花缀满枝头，咖农和游客穿梭其间，享受着山野的静谧与浪漫。

“我祖父那一代，咖农们靠种植咖啡解决了温饱问题，到了父辈，当地咖啡种植逐渐形成了独立的小农户模式，我的父母也加入其中。”作为一名“咖三代”，大开河梅子咖啡庄园主理人华润梅告诉笔者，以前咖农采摘的咖啡果红绿相间，成熟与未熟的果实混杂，村子也没有发酵池与清洗池，咖农会把采摘完的咖啡豆放在麻袋里发酵。

过去在国际市场，由于粗放的加工处理方式和参差不齐的品质，云南咖啡豆仅作为商品豆，被国际咖啡巨头以每磅低于纽约期货价10到20美分的低廉价格大批量收购。

从小在咖啡地里长大的华润梅，深知咖农种植咖啡的不易，大学毕业后的她选择回到家乡，开始发展精品咖啡。“精品咖啡有很多定义，通常按照精品咖啡协会评价体系，评分80分以上才可以成为精品咖啡。”据华润梅介绍，精品咖啡豆区别于传统商品豆，冲煮出的咖啡可以品尝到果香、花香或者草本等味道，而决定这些风味的关键在加工处理方式的每一个环节。

“提升品质，必须从源头开始，我们要求全红果采摘，把控好咖啡鲜果质量。”怀揣着“走精品化路线”的发展理念，华润梅与其他咖农一同田间劳作，引进了日晒、蜜处理及双重厌氧发酵等加工方式。从那之后，在咖啡鲜果处理站中，咖啡果从过往的红绿混杂，转变为统一的深红色，完成了品质的全面升级。

近年来，云南省将咖啡产业作为“高原特色现代农业”的重点产业之一，按照“适地适品适种”的基本原则，划定精品咖啡适宜区105万亩。数据显示，2024年，云南咖啡精品率由2021年的8%提升至31.6%，精深加工率由2021年的20%提升至80%。

与此同时，借助共建“一带一路”倡议、自贸试验区建设等政策叠加优势，以及中老铁路、中欧班列等陆路贸易网络，云南精品豆赢得了国外咖啡爱好者的青睐。据海关统计，2024年云南出口咖啡3.25万吨，同比增长358%，主要出口至荷兰、德国、美国、越南等29个国家和地区。

咖旅融合：让旅途更浪漫

“从2018年我们就开始做‘咖旅融合’，通过这种‘村咖’，我们慢慢地积累了许多回头客。”华润梅打造咖啡消费新场景、新业态，将咖啡庄园作为乡村旅游的新亮点。比如她所经营的大开河梅子咖啡庄园凭借“高颜值”和“原生态”的特点，在抖音、小红书等社交平台上走红，吸引各地游客前来旅游打卡，据她介绍，“五一”假期期间庄园每天都要接待1000多名游客。

庄园内，“月球冥想屋”由咖啡壳废料和红泥巴搭建而成，透过其独特的不规则洞穴窗，多彩的自然风光尽收眼底。不远处，核桃树下的咖啡馆弥漫着“日晒霞光”和“木姜子”等特色咖啡的醇厚香气，静候游客前来品尝。此外，庄园的咖啡主题精品民宿独具特色，来自云南大学的李同学告诉笔者，房间里的黑胡桃木圆桌、傣族陶器和墙壁上挂着的传统木刻，让他印象深刻，“一边是云南的农家乐美食，一边又可以喝不同口感的咖啡，有一种大自然原生态的乐趣！”

像这样的“村咖”不在少数，云南越来越多的咖啡庄园解锁“咖旅融合”新玩法。爱伲咖啡庄园以“咖啡+畜牧”的循环农业模式为特色，游客可参与咖啡豆晾晒、烘焙，体验牧场互动活动；小凹子咖啡庄园提供亲子游、咖啡研学等主题活动，游客在欣赏山间美景的同时，享受自助烧烤；金菩麟茶咖庄园打造“茶小院”和“咖小屋”，让游客在“左手咖啡，右手茶”中，感受茶咖文化的独特魅力。

与此同时，随着240小时过境免签、区域性入境免签等一系列免签政策的持续优化，“China Travel”（中国游）持续火爆，越来越多的外国旅客来到云南，感受“咖旅”的浪漫。

“这里不仅风光优美、气候宜人，还有丰富的美食文化。”俄罗斯游客艾斯称赞道。在云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市，早上在咖啡庄园采摘咖啡鲜果，晚上在历史老街的咖啡馆里品尝“云咖”，这样浓浓的烟火气让艾斯找到了“旅行中的幸福感”。来到蒙自后，无论是在繁华热闹的商业圈，还是在古色古香的老城区，艾斯经常与咖啡馆不期而遇，对云南咖啡赞不绝口：“云南咖啡口感不错，风味也非常独特，我很喜欢！”

数据显示，今年“五一”假日期间，云南边检总站各口岸出入境流量显著增长，外国籍人员占比超56%，达22万余人次，同比增长26%。眼下，越来越多的外国游客循着云南咖啡的醇厚香气，走进充满烟火气的咖啡庄园，感受更加真实、立体、全面的中国。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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