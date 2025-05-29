——浙江宁波舟山港一线观察

本报记者 李中文 顾 春 窦瀚洋

红色桥吊上下舞动，智能集卡穿梭往来，万吨巨轮整装待发……东海之滨，浙江宁波舟山港一派繁忙。2024年，宁波舟山港年货物吞吐量达13.77亿吨，同比增长4%，连续16年位居全球第一；年集装箱吞吐量达3930万标准箱，同比增长11%，稳居世界第三。

记者深入宁波舟山港，感受经济脉动，探寻东方大港何以通达全球。

降本增效再加力

“省运费、省时间，产品更有竞争力”

5月18日，义乌西站，海关关员穿行在集装箱间，进行铅封核验。龙门吊起起落落，一个个集装箱像积木一般，被稳稳摆上列车。

7小时后，汽笛声中，这列满载100标准箱光伏产品的火车缓缓驶入宁波舟山港铁路北仑港站。义乌的商品才下火车，又上货轮，已成常态——通过海铁联运，宁波舟山港实现了海港功能向内陆的延伸。

“平均每天有3趟班列从义乌西站出发，每列100标准箱。”义乌海关监管二科科长周华伟介绍，出口货物信息实时传输至宁波舟山港，企业同步办理手续，“相较于普通海运出口模式可节省至少一天、降低运输成本约20%。”

内外联动，货通天下更便捷。2024年，宁波舟山港完成集装箱海铁联运业务量180万标准箱，同比增长10%，创历史新高；图定班列增至27条，辐射16个省份的67个地市。

打开电脑，点击系统——每一批海铁联运货物的国内在途信息清清楚楚。“你看，这批货客户要得比较急，走海铁联运大概半个月就能到南美。”坐在重庆的办公室里，宁波港铃与物流有限公司西南片区代表卢凌杰娓娓道来。

从事新能源车外贸业务多年，卢凌杰对运输效率很关注。“以前通过长江航道运输，需要14天到20天才能出海，不仅费用高，而且时间一长，不确定因素增多，可能导致运输计划受阻、交货时间推迟。”

如今，通过渝甬海铁联运精品快线班列，只需3天时间货物就能出海，运输成本降低约50%。“省运费、省时间，产品更有竞争力。”卢凌杰感慨。

降本增效，政策再加力。

4月9日，重庆海事局与宁波海事局正式签署《“新三样”出海“直通车”服务合作备忘录》，以“全链条一体化”为重点，通过联合查验、标准互认、信息互通等创新举措，实现“重庆装箱—宁波出海”全程“不换箱、不开箱、一箱到底”，为西部“新三样”产品高效通达全球市场构建便捷安全的物流通道。

服务保障更给力

“港口智慧助力‘中国智造’出海更高效”

宁波舟山港梅山港区，岸线总长3950米，陆域面积达320万平方米，拥有集装箱泊位10个，配置桥吊50台、龙门吊175台，是宁波舟山港所属岸线最长、大型设备最多的集装箱港区。放眼望去，各式国产品牌新能源车在这里整齐停放，静待出海。

作业现场，工作人员展示着“独门绝技”——通过特制支架和立体叠放，原本只能装载两辆车的40英尺集装箱，如今最多能装5辆车。这种“叠罗汉”式的新型汽车叠载法，让单车运输成本最多可降低60%。

需求倒逼创新。这几年，随着国产新能源车出口量迅猛增长，运力出现短缺，“不少车企反映，一个集装箱只能装载两辆车，成本高、效率低。”宁波海事局危管防污处副处长俞红燕介绍。

为此，宁波海事局联合浙江海港集团，协调中国船级社浙江分社等专业单位开展研究。仅用时两个月，就研发出安全性高、实用性强的汽车专用支架系统。

新的叠载方式，对企业而言意味着更低的成本、更高的效率。“以40英尺集装箱为例，单箱就能节省运费3500至5500元，产品在国际市场上就更有竞争力。”中信港通国际物流有限公司副总经理张鹏算起一笔账——去年全年，该公司装箱发运了8472辆新能源车。而今年截至4月底，这一数字已经超过4500辆。

“港口智慧助力‘中国智造’出海更高效，服务保障只会更给力！”全程参与新型汽车叠载方式攻关的俞红燕说，宁波舟山港通过这种创新方式源源不断运车出海——今年一季度，宁波口岸新能源车出口量达5.3万辆，同比增长641%。

不仅如此，宁波海事局还指导宁波港区两家专业装箱场地编制了新能源车装箱推荐标准，填补了国内新能源车装箱安全操作标准的空白。

多元线路添助力

“我们可以更自信地布局海外市场”

浙江港联捷物流科技有限公司出口部办公室，这段时间电话铃声不断，负责对接商务的工作人员余魏忙个不停，“都是咨询‘中欧快航’的，自从首航成功后，不少客户签订了长期包舱协议，航线订单量稳步增长。”

时间拨回到今年1月24日。从宁波舟山港出发，承担“中欧快航”首航任务的“嘉华宁波”号货轮经过25天航行，顺利停靠德国威廉港。货轮上，满载着中国制造的新能源电池等货物。

“过去我们一直缺少‘新三样’货物和电商货物发运欧洲的海上快速通道。”全程参与航线筹备工作的浙江港联捷物流海外项目负责人王灵军深有感触，货物搭乘“中欧快航”较传统方式缩短10余天运输时间，又可通过陆路和铁路网络迅速转运至匈牙利、法国、比利时等其他欧洲国家和地区。

经过4个月运营，“中欧快航”已成为中欧间常态化货物运输航线。不久前，“中欧快航”又对接海铁联运，进一步提升了物流体验——一列装有跨境电商货物的海铁联运班列从义乌鸣笛启程，直奔宁波舟山港，随后搭乘“中欧快航”驶向德国。

“很期待，这次我们有3个集装箱搭乘‘中欧快航’。”义乌市仙歌进出口有限公司业务经理陈君锋说，以往货船前往欧洲需挂靠多个港口，航程耗时近50天，如今货物直达，在途时间大幅缩短，“更快到货，意味着更大的确定性，我们可以更自信地布局海外市场。”

以海运航线为经纬，宁波舟山港串联起全球贸易动脉——300余条集装箱航线辐射200多个国家和地区的600多个港口，日均迎来送往货轮近300艘次，成为畅通国内国际双循环的重要枢纽。

随着《宁波舟山港总体规划（2035年）》获批，宁波舟山港迎来了更大的发展机遇。建设世界一流强港，持续提高对外开放水平，宁波舟山港将在服务国内国际双循环中继续发挥基础性、枢纽性设施作用，不断提升资源配置力、全球辐射力、制度创新力、国际竞争力。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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