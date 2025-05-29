国内市场稳步扩大 外贸出口保持韧性
前4月规上轻工企业实现营收利润双增长
2025年05月29日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月28日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会28日发布数据显示：1至4月，规模以上轻工企业实现营业收入7.35万亿元，同比增长4.9%；实现利润4190.6亿元，同比增长3.8%。在系列扩内需、促消费政策支持下，轻工业经济运行延续稳中有进态势。
消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，有效促进轻工相关产业规模扩大，带动轻工业经济增长。数据显示，1至4月，有超过3400万名消费者参加了家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过5100万台，带动销售1745亿元。家用电器行业增加值同比增长8.2%，洗衣机、空调、饮水机产量同比分别增长10.9%、7.2%、7.0%。家具类商品零售额同比增长20.2%，增速比上年全年加快16.6个百分点。
今年以来，我国轻工企业总体出口形势好于预期。数据显示，1至4月，轻工商品出口2934.3亿美元，同比增长0.8%，出口增速连续两个月回升，轻工外贸出口继续保持韧性。其中，家用电器出口429.7亿美元，同比增长11.2%；日用化学产品出口295.5亿美元，同比增长19.2%；农副食品加工品出口129.7亿美元，同比增长8.2%。
《 人民日报 》（ 2025年05月29日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 主项目全容量并网发电 万里长江首个“零碳岛”投运
- 人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）位于江西省彭泽县的100兆瓦棉船岛风电项目27日全容量并网发电，标志着棉船岛清洁能源供应体系基本建成，成为长江流域首个实现规模化可再生能源供电的“零碳岛”。 “作为‘零碳岛’主项目，棉船风电项目不仅可以满足全镇3.2万居民用电需求，还可向岛外输送98兆瓦以上绿色电力。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开