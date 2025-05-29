国内市场稳步扩大 外贸出口保持韧性

本报北京5月28日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会28日发布数据显示：1至4月，规模以上轻工企业实现营业收入7.35万亿元，同比增长4.9%；实现利润4190.6亿元，同比增长3.8%。在系列扩内需、促消费政策支持下，轻工业经济运行延续稳中有进态势。

消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，有效促进轻工相关产业规模扩大，带动轻工业经济增长。数据显示，1至4月，有超过3400万名消费者参加了家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过5100万台，带动销售1745亿元。家用电器行业增加值同比增长8.2%，洗衣机、空调、饮水机产量同比分别增长10.9%、7.2%、7.0%。家具类商品零售额同比增长20.2%，增速比上年全年加快16.6个百分点。

今年以来，我国轻工企业总体出口形势好于预期。数据显示，1至4月，轻工商品出口2934.3亿美元，同比增长0.8%，出口增速连续两个月回升，轻工外贸出口继续保持韧性。其中，家用电器出口429.7亿美元，同比增长11.2%；日用化学产品出口295.5亿美元，同比增长19.2%；农副食品加工品出口129.7亿美元，同比增长8.2%。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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