五位科技领域代表与中外记者交流

本报记者 谷业凯

5月28日，国务院新闻办举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，五位科技领域代表围绕“弘扬科学家精神 矢志建设科技强国”，分享了科研经历和心得体会。

“十四五”期间，我国科技创新取得很多新进展，科研人员是建设科技强国的重要关键力量。

“奋斗者”号总设计师、中国船舶集团有限公司第七〇二研究所所长叶聪，带领团队研发载人深潜装备。他们研制的“奋斗者”号万米级载人潜水器，是目前世界上载人数量最多、下潜和上浮速度最快、作业时间最长的全海深载人潜水器。近5年来，“奋斗者”号累计开展300多次下潜，获得万米海底的环境数据。“载人深潜装备的发展让我们对深海科技进步有了足够的信心。面向未来，我们将持续推动载人深潜的智能化、谱系化和体系化。”叶聪说，“我们团队也在不断壮大，不仅仅是以前的院校、企业，现在还有更多的应用方，甚至是面向产业的机构参与进来。”

让中国工程院院士、北京航空航天大学电子信息工程学院教授苏东林感触最深的，就是科技创新向着“有组织科研”的方向不断进步。在她从事的电磁兼容研究领域，早期量化设计代替了后期测试验证，实现了产品品质的快速提升。“‘有组织科研’促进了科学技术进步，也带来了科学认知转变。”她说。

从事资源环境领域研究工作近30年，中国科学院新疆生态与地理研究所所长张元明和团队走遍新疆的山山水水。目前，他们正参与第三次新疆综合科学考察。“这次考察集合了全国1000多支科考队，目前有6300余人次参加。我们将继续加强考察成果的实际应用，服务于国家和地方的需求。”张元明说。

人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。上海无问芯穹智能科技有限公司联合创始人、首席执行官夏立雪是一名90后创业者，公司员工平均年龄只有32岁。“我们把不同芯片进行高效连接，实现多个大模型在各种芯片上的自动化高效部署，让硬件算力资源变成像水电煤一样的标准化服务，走入千行百业，加速人工智能广泛落地。”夏立雪表示，“一代代科技工作者接力长跑，一定能够让世界看到中国科技创新的星辰大海。”

做好科技工作、推动科技强国建设，离不开科学家精神的支撑。

“我们的团队，特别是年轻老师和学生们，始终在工程一线摸爬滚打，每个博士生都要有一年以上的时间在工程一线锻炼。”苏东林表示，他们的目标是引导老师和年轻学生们，奔赴真现场、了解真需求、寻找真方法、解决真问题。

叶聪表示，我国载人深潜20多年的发展历程中，一直践行着科学家精神。“做极限的科研、做极致的科研、做极端的挑战，这种精神会一直激励我们继续开拓深海领域。”

“作为一名科学教育和科学普及工作者，我这些年最明显、最突出的感受，就是在跟同学讲科学内容时，举的最前沿、最先进的例子越来越多是我们自己的成果。”北京交通大学物理科学与工程学院副教授陈征曾参与“天宫课堂”的准备工作，“作为老师，最重要的精神就是甘为人梯。人才成长的链条是很长的，未来真正见到‘果子’可能要很久以后，所以必须有人去做基础性工作。”陈征介绍，最近国内多家科研单位和中学联合开展“科学家、工程师与青少年共筑未来”活动，“希望通过这样的工作，在孩子心中留下科学印迹。”

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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