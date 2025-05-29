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安徽颍上县关屯乡为农机手提供贴心服务，包吃包住——

乡政府大院里，麦客有个“家”（三夏进行时）

本报记者  徐  靖  安徽日报记者  李  鹏
2025年05月29日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为停放在关屯乡政府大院里的跨区作业收割机。
　　潘海龙摄（人民视觉）

　　5月28日一早，送粮车进进出出，安徽阜阳颍上县关屯乡粮油管理站开秤收粮。

　　“从降雨应对开始，到抢收结束，仅用了3天。”小麦全部收完，关屯乡党委书记周新海终于松了一口气。

　　关屯乡靠近淮河，地势低洼，若持续降水，就容易发生洪涝灾害，影响小麦产量。因此，当地流传着“小麦成熟七成收、八成丢”的说法，抢收成为稳产的重中之重。

　　一周前，阜阳地区突降大暴雨，抢收刻不容缓。

　　“抢收需要收割机，但面对3.3万亩成熟小麦，关屯乡只有50台套收割机，数量远远不够。”关屯乡农业农村和规划建设服务中心负责人朱传来有些担心。

　　每年夏收，被称为“麦客”的农机手，随着小麦成熟时序从南收到北。

　　怎样才能吸引来外地麦客？这对位置较为偏僻的关屯乡来说，是个不小的挑战。

　　从解决农机手的实际困难入手。

　　“吃不上饭、洗不上澡、睡不好觉，都是常有的事。最难受的是洗不了衣服，身上不舒服，味道难闻。”农机手吴凤娟和爱人都是麦客，麦收时过着候鸟般的生活。

　　“农机手来了关屯，只管收麦，别的事不用操心，我们提供全流程保姆式服务。”周新海介绍，自2021年以来，乡政府大院向农机手24小时开放，包吃包住，还提供洗衣机和洗澡间。

　　当地组建“网格员+村干部”服务队，绘制“麦收地图”，实行“网格员代收代付”模式，成立“临时帮工队”；设立8处“农机手驿站”，向农机手推送维修人员电话，承诺“半小时响应、2小时修复”……一系列贴心服务，让农机手甩开膀子，心无旁骛驰骋在麦浪里。

　　关屯乡的暖心举措，在农机手中形成了口碑，前来抢收的外地农机越来越多。“就算绕远路，我也愿意来！”吴凤娟说。

　　这几年，她每年夏收都来关屯乡，“方便洗澡、洗衣服，饭吃得香，觉睡得踏实。”5月26日，忙完麦收，离开关屯乡时，吴凤娟有些不舍。

　　这个月中旬开始，像吴凤娟这样的外地农机手从各地驶来。137台套收割机日夜不停穿梭在关屯乡的麦田里，其中外地跨区作业收割机87台套。

　　“我们从27日开始收购小麦，目前收了600吨左右。”关屯乡粮油管理站负责人高苗善说，今年小麦品质良好，收购工作顺利。

　　“整体估算，今年全乡小麦平均亩产500公斤左右，比去年略有增加。”周新海告诉记者，下一步，将做好夏种准备工作，实现小麦收割与水稻种植紧密衔接，努力实现全年粮食稳产增产。

　　

　　【编辑点评】“三夏”麦收重在“抢”，抢收抢烘顺利开展，有赖各地多个部门和单位协同合作、做好保障：基层政府当好麦客的“保姆”，交通部门开设农机绿色通道，气象部门及时提供预报信息……贴心服务合力，让今夏机收跑出“加速度”。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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