本报北京5月28日电 （谷业凯、马超、杨阿卓）中核集团透露，近日，新一代人造太阳“中国环流三号”实现百万安培亿度H模，即同时实现等离子体电流100万安培、离子温度1亿摄氏度、高约束模式运行，创下我国聚变装置运行新纪录。

据介绍，衡量核聚变装置及核聚变研究的水平，主要看3项参数：等离子体离子的温度、密度和能量约束时间。这3项参数的乘积达到一定数值，就可以实现核聚变反应。这就是著名的“聚变三乘积”。“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高，达到10的20次方量级，标志着中国聚变快速挺进燃烧实验。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经