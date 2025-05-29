新一代人造太阳创我国聚变装置运行新纪录
2025年05月29日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月28日电 （谷业凯、马超、杨阿卓）中核集团透露，近日，新一代人造太阳“中国环流三号”实现百万安培亿度H模，即同时实现等离子体电流100万安培、离子温度1亿摄氏度、高约束模式运行，创下我国聚变装置运行新纪录。
据介绍，衡量核聚变装置及核聚变研究的水平，主要看3项参数：等离子体离子的温度、密度和能量约束时间。这3项参数的乘积达到一定数值，就可以实现核聚变反应。这就是著名的“聚变三乘积”。“中国环流三号”综合参数聚变三乘积再创新高，达到10的20次方量级，标志着中国聚变快速挺进燃烧实验。
《 人民日报 》（ 2025年05月29日 02 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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