三部门印发方案

本报北京5月28日电 （记者王政、刘温馨）日前，工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，提出到2027年，规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%，典型场景解决方案全面覆盖，服务能力明显增强。

实施方案围绕加快核心数智技术攻关应用、“点线面”一体化推进数转智改、加快高端化智能化绿色化协同提级跃升、夯实软硬协同的多元化转型基础、强化数字化转型服务保障等五大方面，提出推进关键核心技术攻关、强化先进计算和人工智能赋能作用等18项重点任务。实施方案提出，到2030年，建立较为完备的电子信息制造业数据基础制度体系，形成一批标志性智能产品，数字服务和标准支撑转型的环境基本完善，向全球价值链高端延伸取得新突破。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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