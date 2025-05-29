本报北京5月28日电 （记者喻思南）中国科协27日公布了第十四次中国公民科学素质抽样调查结果。根据调查，2024年我国具备科学素质的公民比例达到15.37%；基本具备科学素质的公民比例为44.07%，人口规模达4.4亿，为国家创新发展进一步夯实劳动力基础。

公民具备科学素质是指崇尚科学精神，树立科学思想，掌握基本科学方法，了解必要科技知识，并具有应用其分析判断事物和解决实际问题的能力。本次调查包括公民的科学素质状况以及对科技的态度、获取科技信息的途径、参与科普的情况等内容，调查对象为18岁至69岁的中国公民。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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