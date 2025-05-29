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修订后的《快递暂行条例》即将施行，填补快递包装治理制度空白——

快递包装“瘦身增绿”（大数据观察）

本报记者  韩  鑫
2025年05月29日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家邮政局
　　版式设计：汪哲平

　　今年6月1日起，修订后的《快递暂行条例》（以下简称《条例》）将正式施行，首次增设“快递包装”专章，填补了快递包装治理的制度空白，为快递业绿色发展提供有力法治保障。

　　作为快递大国，目前我国快递业已进入千亿件时代，2024年快递业务量超1750亿件，同比增长21.5%。规模巨大、增速迅猛的快递业务带来了快递包装的大量使用和废弃，包装治理也成为快递行业迈向高质量发展的重要任务。

　　目前，快递包装治理有哪些成效？行业绿色转型如何深入？记者进行了采访。

　　设计生产

　　纸箱更环保  胶带更“绿色”

　　“支持采用新技术、新材料、新工艺研发、生产符合绿色环保要求的快递包装。”

　　——《快递暂行条例》  

　　“快递废弃包装主要由商品包装、电商包装和寄递服务包装等混合构成。”国家邮政局发展研究中心产业部副主任朱丽介绍，从材质上看，包括包装箱等纸类和胶带、充气填充物等塑料类两种。锚定绿色化、减量化、可循环目标，快递包装正在从源头“改头换面”。

　　浙江平湖市，景兴包装材料有限公司的生产基地，成吨废纸运至打浆车间后，经破碎、过滤、提纯、干燥等流程，一张张原纸下线。

　　“快递包装使用的瓦楞纸，全部来自回收废旧纸箱。”公司总经理胡忠华介绍，经过工艺提升，目前每生产1吨瓦楞纸浆，大约消耗1.1吨废旧纸箱。“原纸进入纸箱加工车间后，生产过程中产生的废料会再次运回造纸厂，不仅实现了废纸循环利用，还做到了废料内部消化。”

　　原料可循环，包材再“升级”。移步包装实验室，一款中号快递包装盒正在进行抗压测试。“通过与下游快递企业开展协同研发，瓦楞纸箱的耐压度显著提升，如今3层瓦楞纸箱可抵过去5层的强度。”胡忠华说。

　　这边，纸箱更加环保；那头，胶带更加“绿色”。

　　安徽南陵经济开发区，安徽华意包装有限公司的全自动化产线上，一卷卷胶带迅速成型。这些看似平常的胶带，暗藏科技密码。

　　“回收废旧纸箱打浆时，总会剩余大量难以处理的胶带，形成工业垃圾。”公司总经理王俊香说，经过5年技术攻关，公司已实现全生物降解胶带的产业化制备，年产能达6亿平方米，“目前这款产品已广泛应用于京东物流、顺丰速运等多家企业，市场需求稳步扩大。”

　　针对一些高频退换货商品，中通快递研发推出“多生命”纸箱，纸箱顶部有3条水封胶条，可反复使用；在物流仓储使用场景，顺新晖杭州物流中心以可循环绑带替换一次性塑料缠绕膜，每年可少用300吨塑料……

　　“《条例》内容主要针对快递企业，但对包装生产企业、回收利用企业等相关主体同样具有牵引倒逼和激励约束作用，前端协同减量有助于形成快递包装绿色供应链。”清华大学环境学院教授刘建国说。数据显示，目前已有上百家企业的248个包装产品通过绿色产品认证。

　　流通使用

　　原装直发“上量”  包装耗材“瘦身”

　　“优化快递包装方式和包装结构设计，节约使用包装物。”“推广商品原装直发，减少寄递环节的二次包装。”

　　——《快递暂行条例》  

　　流通使用是快递包装治理的主要环节。在快递物流这张大网上，成千上万的快递包裹通过原装直发、智能仓储，实现“轻装上阵”。

　　步入京东物流亚洲一号浙江杭州智能产业园，24米高的全自动立体仓库内，高速堆垛机来回穿梭、托盘输送系统有序运转，约4万件各类商品正快速流转。

　　“立库主要处理家电家居等原包货物，无需二次包装，直接贴签发货。”园区负责人高佳琪介绍，通过与厂家沟通合作，原装直发占比从几年前的约5%提升至去年的25%，今年有望进一步增长至40%。

　　借助原装直发，2024年京东物流减少二次包装超10亿件；通过强化协作，2024年韵达浙江省云仓助力电商企业减少二次包装超300万件。

　　智能化为快递包装“减量”增添助力。中通云仓杭州塘栖电商仓配中心，分拣打包员扫码录入订单信息后，系统便根据商品品类、数量、尺寸等信息智能弹出推荐箱型。

　　“我们对仓储系统进行升级，增加了包材智能推荐功能，让每个纸箱都物尽其用。”中通云仓市场品牌部负责人徐永贵介绍，经过多次迭代，功能准确性已达90%以上，按照仓配中心日均单量1.2万件测算，耗材使用量整体可降低约20%，目前已在全国近300个仓库推广应用。

　　放眼快递物流网，绿色包装正在更多场景落地。荔枝寄递旺季，海南顺丰速运用上自发式气调保鲜箱——“丰调箱”，无需冰袋、预冷操作，既让2.5公斤荔枝包裹“瘦身”约1公斤，还大幅延长水果保鲜期；针对贵重工业品运输，德邦快递采用循环围板箱代替传统的一次性木包装，有效降低包装耗材使用的同时，保障运输过程质量安全……

　　国家邮政局相关负责人介绍，截至去年底，电商快件不再二次包装比例超过95%，智能装箱技术让包装耗材减量达到20%，中转环节循环包装实现全覆盖。

　　今年，国家邮政局将多维推进行业包装绿色治理，大力推广原装直发，开展全国性快递包装抽查，发布循环包装应用典型案例，推动同城快递使用可循环包装比例提升到10%。

　　回收处置

　　投放智能回收箱  包装治理成闭环

　　“优化业务流程，提高包装物的回收利用率。”“鼓励在快递经营场所和企业事业单位、住宅小区等其他适当场所设置包装物回收设施设备。”

　　——《快递暂行条例》  

　　网点驿站是快递包装流转的最后一环，也是包装治理形成闭环的关键。各地末端快递站点，如今也“绿意”渐浓。

　　临近中午，浙江大学紫金港校区白沙邮递服务站内人来人往，取完快递的师生顺手将纸箱投入回收箱。工作人员定时进行拣选、处理、收纳，再将这些纸箱免费提供给师生寄件使用。

　　“最初设置回收箱，主要为避免纸箱散落影响环境，随着快递量激增，废弃纸箱也大幅增加，于是我们启动了这个‘回箱计划’。”浙江大学邮递服务站负责人高国强介绍，目前，服务站每天进港快递近万件，其中90%所用纸箱来自回收再利用，节能减碳效果可观。

　　站点门口的绿色数字大屏上，物流数据、绿色行为、绿色积分等数据实时跳动，师生们的环保行为在这里化作可视化数据。“我们与浙江大学邮递服务站合作启用高校绿色数字化管理系统，上线了‘绿色公益账户’，借助算法将步行寄取、包装循环等场景行为转化为碳积分，通过积分激励构建绿色数字生态。”菜鸟校园驿站绿色公益负责人昌雪莲介绍，系统启用以来，平台绿色积分连年增长，用户环保意愿持续增强。

　　在海南省居民身份证制证中心，邮政企业揽收点以可循环快递箱进行封装，大幅降低单个邮件包装成本；在广东深圳市，顺丰在15个营业网点投放智能回收箱，累计回收废旧物资近4000公斤；在浙江，去年全省实现旧纸箱重复利用超9200万个，同比增长约12%……通过强化末端回收治理，快递业传统的“制造—使用—废弃”的线性模式，正加快转变为“生产—消费—回收—再利用”的全生命周期体系。

　　“快递包装绿色治理涉及生产、使用、回收、处置等多环节和多个部门职责，全链条共同发力是实现标本兼治的关键。”朱丽说，《条例》明确了快递包装绿色治理相关主体的责任，实现了法律与标准、政策协调衔接，标志着快递包装法治实施体系进一步完备。下一步，国家邮政局将推进快递包装系列标准和政策落地，引导快递包装产品、技术和模式创新，加快推进快递包装绿色转型。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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