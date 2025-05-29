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线上精准预约，线下一次办结，山西长治——

“AI线上管家”为群众办事添便利（探访）

本报记者  马睿姗
2025年05月29日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　临近中午，山西省长治市潞州区市民袁理军收到小程序提示：前一天预约的二手房转移登记已接近办理时间。准备好材料后，袁理军和家人出了门，准备把母亲的老房子过户至妻子张明名下。这次，全程陪着他们办理过户手续的，是一位“AI线上管家”——“潞小登”。

　　“现在为您导航至长治市公共服务中心，全程预计20分钟。”通过小程序，可选择不同出行方式，系统自动跳转至地图APP，进行实时语音导航。到达受理窗口后，点击“确认到达”，不多久，袁理军的号就到了。

　　受理窗口，业务办理人员和税务人员共同服务，登记确认信息后，在同一窗口直接缴税。不到40分钟，便领到了新房产证。“原来办过户手续常常得跑好几趟，现在小程序太方便了！”张明说。

　　“AI线上管家”是怎样诞生的？

　　2021年山西省建成“互联网+不动产登记”省级平台，实现全省不动产登记业务“掌上办”“网上办”，周均办理业务量3000余笔。但走访调研发现，很多人处理重大财产事务时十分谨慎，觉得在登记大厅办理更放心。后台数据显示，超六成群众仍选择线下办理。

　　“群众的需求就是改革的方向。我们借助人工智能、大数据等技术，打造线上办事管家，优化群众办事体验。”山西省自然资源厅确权登记局副局长尉伯瀚说。

　　由山西省自然资源厅确权登记局牵头，长治市不动产登记中心同有关公司展开合作，建立“AI预审+窗口兜底”双轨模式，推出不动产登记服务全流程智能陪伴式导办系统，提供24小时在线咨询、智能调档、材料预审、精准预约、行程规划等全流程服务，实现线上精准预约、线下一次办结。

　　“陪伴式”服务贯穿始终。开始办事后，系统会自动列出办理流程和需准备的材料清单；当群众提出问题或办理业务时，具备多轮对话引导能力的智能体可通过交流了解市民需求；自动排号后，可帮助群众选择前往登记大厅的最佳交通方式；事情办结后，还会帮需要打车的用户下单。

　　除了对群众的陪伴，“潞小登”还能帮助不动产登记工作人员审核表单材料。群众上传材料后，智能服务系统自动识别材料的类型、格式和内容，对不符合要求的材料，会提示修改或重传。

　　“我们组织召开30余场群众座谈会，迭代优化了23项交互设计，让AI技术真正赋能不动产登记业务。系统运行半年来，预约办结率达100%，AI核验准确率达99.2%。”长治市不动产登记中心党总支书记、主任赵斌介绍。

　　有了“潞小登”，不动产登记办理时间更可控，大大提升群众的办事效率。据介绍，程序后续将继续升级，更精准推算到达现场即刻办理的时间，确保群众到达大厅5至10分钟内，就能被叫号；根据每日办理数量，后台将实时调配窗口数量，提升服务效率。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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