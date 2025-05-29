杨文明

通过合作社组织生产，通过龙头企业解决技术和销路，通过利益分成让农户共享产业发展收益。这样的机制，让同样一片地，有了不一样的产出

午后日头正足，云南省大理白族自治州弥渡县新街镇大荒地村合作社的黄瓜地里还有农户在忙。不过，他们既不拿地租，也不领务工工资，收入是根据销售利润跟企业、村集体进行分成。同样一片地，以前产出不多，如今户均年分红超过20万元。

在这背后，是一套联农带农机制。村两委引导农户出资成立合作社，合作社跟龙头企业合作，龙头企业负责种植技术指导和产品销售，社员按照出资比例负责相应面积土地的种植管理。在扣除生产成本、村集体分红和风险准备金后，剩余的纯利润由合作社社员与龙头企业分红。

类似的联农带农机制，在云南有不少。普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县牛油果产业三成利润给农户，蒙自市蓝莓产业农户变身农场主能拿六成收益，各地分红比例不同，但也有相同点：通过合作社组织生产，通过龙头企业解决技术和销路，通过利益分成让农户共享产业发展收益。

共享产业发展收益，先要选准产业方向。不同地区，自然资源禀赋有差异，只有找准比较优势，才能因地制宜选准产业发展方向。有的企业既在热带西双版纳选址，也在冷凉的丽江布局，尽可能实现蓝莓的全年供应。可见气候热有热的好处，凉有凉的优势。

共享产业发展收益，需要依靠市场，做大蛋糕。分散的小农户，很难准确把握市场需求，也缺少病虫害防治和高产技术。合作社的组织、龙头企业的引入，能够有效提升种植技术实现“种好”，同时提高产品的市场竞争力实现“卖好”。

共享产业发展收益，还要设立合理的利益分配机制，分好蛋糕。管好技术和销售，就能拿走一笔利润，这让企业推广新技术、拓宽新销路有了动力。值得一提的是，联农带农不仅要惠及参与的农户，同样要考虑村集体经济。

让农户共享产业发展收益，离不开党员干部的担当作为。高投入意味着高风险，不少农户怕担风险，宁肯拿较低的固定地租也不愿土地入股。这个时候，既要尊重农户意愿，又要逐渐引导农户参与，很考验基层党组织的协调能力。

同样的人、同样的地，不同的机制，有了不同的效果。我们期待出现更多“大荒地村”，让特色产业在乡村全面振兴的道路上，贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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