防身份冒用和信息泄露

本报记者 张天培

网络购物时，个人信息遭遇泄露风险；报名考试时，身份被陌生人恶意冒用……随着数字经济蓬勃发展，网络应用程序不断更新，如何更好保护个人信息安全，一直是社会关注的焦点。

日前，有网民通过铁路12306平台购买火车票时发现，开通铁路会员时，界面上多了一个“国家网络身份认证APP激活”选项。于是，该网民在手机应用商店下载了“国家网络身份认证”APP，通过识读身份证、识别人脸、关联手机号、设置8位口令等几个步骤，成功申领代表网络身份的网证、网号。随后通过网络身份认证，该网民顺利完成铁路会员开通。

公安部网安局相关负责人介绍，国家网络身份认证公共服务平台由公安部联合中央网信办等部门组织建设，支持个人、企业自愿使用。用户下载“国家网络身份认证”APP，通过认证后即可获得网络身份，之后在很多需要身份认证的场景中，无需输入实名信息，即可“一键跳转”匿名进行网络身份认证。

据了解，国家网络身份认证公共服务使用的是法定身份证件信息，并结合生物特征等多个因子，对用户的身份进行严格核验，进而减少姓名、身份证号等信息的直接使用和流转，切实保障个人数据安全。

公安部第一研究所研究员于锐介绍，国家网络身份认证公共服务采用人、机、证一体的认证模式，提供的口令、人像、动态验证码等身份认证因子，可满足不同群体用户在不同场景下的认证需求。“随着应用推广，根据应用场景需求，‘国家网络身份认证’APP还会不断组合推出各种信任等级的认证服务。”于锐说。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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