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沪苏浙跨省域共建

长三角示范区方厅水院竣工

2025年05月29日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为方厅水院项目外景。
　　长三角生态绿色一体化发展示范区执委会供图

　　本报上海5月28日电  （记者巨云鹏）28日，长三角生态绿色一体化发展示范区举行媒体见面会暨媒体记者走进方厅水院活动，介绍方厅水院有关情况。记者从会上获悉：经过两年多的建设，示范区重大功能性项目方厅水院已于5月21日正式通过综合竣工验收，即将投用。

　　示范区由上海青浦区、江苏苏州吴江区、浙江嘉兴嘉善县共同组建。2023年，示范区国土空间总体规划获批，明确在两省一市交界处约35平方公里范围内，由三地合力打造一处水乡客厅，其中方厅水院是水乡客厅的重要组成部分。

　　据介绍，方厅水院项目作为全国首个跨省域的房建项目，项目建设过程中面临诸多挑战，如跨省域项目审批存在流程不统一、标准不一致、监管不协调、审批效率不高等。示范区执委会发挥协调统筹作用，会同两区一县建立了水乡客厅开发建设指挥部协调平台，初步形成跨域项目“一体化立项、一体化审查、一体化审批、一体化招标、一体化监管、一体化验收”等六位一体审批新模式。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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