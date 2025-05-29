本报北京5月28日电 （记者李建广）近日，北京市经济和信息化局印发《北京市促进高精尖产业高水平对外开放行动方案（2025年）》，围绕支持外资加速培育发展新质生产力、加速外资参与现代化产业体系建设、服务外资中小企业融入产业生态、支持外资参与创建数字经济标杆城市、全面提高对外开放合作服务水平等5个方面提出24条举措，进一步促进高精尖产业高水平对外开放。

行动方案提出北京将推动本市生物医药全产业链对外开放，高标准、高水平建设国际医药创新公园；加快推进增值电信业务扩大对外开放试点，服务符合条件的外资企业在互联网数据中心、内容分发网络、在线数据处理与交易处理、应用商店等领域获得经营许可；鼓励外资企业参与本市高级别自动驾驶示范区、氢能等重点场景应用。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经