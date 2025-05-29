本报南宁5月28日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区市场监督管理局获悉：今年，广西将采取多种措施积极帮助经营主体修复年报和信用，以更好地优化营商环境、稳企业稳就业和促进经济社会发展。

近日，广西经营主体年报服务月暨信用修复服务年活动在南宁启动。在年报服务月期间，广西将落实建立惠企政策资源库、开展“年报服务入企”行动、深化“多报合一”改革、多方协同加强宣传、强化年报分析应用5项服务举措。在信用修复服务年活动期间，广西将聚焦上线全国统一修复平台、走访经营主体、调研第三方商查平台、开展“小个专”帮扶服务、指导帮扶平台企业、遴选信用修复创新典型经验、做好信用修复提醒服务、开展系列宣传活动8项工作，全面提升信用服务水平，营造诚信经营的良好社会氛围。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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