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东航C919运营两周年承运旅客逾157万人次

2025年05月29日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海5月28日电  （记者沈文敏）28日，中国东航迎来国产大飞机C919商业运营两周年。截至5月27日，东航C919已累计安全飞行超2.8万小时，执行商业航班超1.14万班，承运旅客突破157万人次，持续保持着近80%客座率的良好表现。

　　两年来，东航围绕飞行运行、持续适航、营销服务、品牌管理等重要工作，探索了一套C919商业运行全环节、全过程的运行保障服务流程。结合常态化运行经验，东航编制了运营手册，包含用户维度的运行政策、管理机制、专业系统管理、运行事项管理、精益化项目等诸多涉及运行优化的规范、流程和标准，可有效指导C919机型的安全生产及运行管理。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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