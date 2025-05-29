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拼多多“千亿扶持”真金白银反哺商家

2025年05月29日08:25 | 来源：新华网
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原标题：营销费用暴增100亿，拼多多“千亿扶持”真金白银反哺商家

　　5月27日晚，拼多多最新一季度财报发布，营收约957亿元人民币，同比增长10%，已经是最近几个季度的最低增速，经营利润为183亿，同比下降38%。

　　与市场预期相比，拼多多本季度的营收低了近60亿，利润低了接近90亿。业绩一经发布后，盘前股价最高跌幅超过20%，最终收跌接近14%。

　　对于此次业绩增速，市场并非没有预期，花旗等机构也明确指出，拼多多的营收增速放缓将是焦点，但拼多多“百亿减免”“千亿扶持”等一系列惠商举措的巨大投入还是大大超出了市场的预期。

　　去年下半年，拼多多的高质量发展战略不断提速，在电商行业率先推出了“百亿减免”“电商西进”“新质供给”等一系列开创性举措，助力千万商家提质增效。

　　今年以来，拼多多在“百亿减免”的基础上重磅推出了“千亿扶持”新战略，真金白银反哺供需两侧，继续为商家降本减佣，加快推动产业新质转型，引领电商行业进入“全面惠商”的新阶段。

　　反映在财报数据上，拼多多本季度营销费用达334亿，相比去年同期暴涨近100亿，环比四季度的电商旺季支出也更多，投入力度堪称空前，拼多多将大量利润通过补贴的方式重新投放给了用户和商家。

　　从毛利角度来看，本季拼多多毛利润同样比市场预期低了整整50亿，且广告变现率在进一步同比走低，主要源于拼多多“百亿减免”大幅降低商家的运营成本所致。业内分析普遍认为，正式上述商家侧的投入，拖累了本季度的营收、利润的表现。

　　但与股价波动相比，拼多多高管则在电话会上释放了更多加码商家扶持的信号。拼多多集团董事长、联席CEO陈磊表示，反哺商家的投入虽然记作会计费用，但更是长期投资，我们坚信只有优先保障用户和商家的利益，才能创造更优质的平台生态，与短期的业绩表现相比，公司更看重未来5年、10年以及更长周期的企业内在价值。

　　“过去这个季度，外部环境的变化给商家带来了新挑战。在这个关键时刻，我们发挥平台企业的社会效能和责任担当，推出了‘千亿扶持’惠商新战略，坚定护航商家穿越周期。”拼多多集团执行董事、联席CEO赵佳臻表示，我们要求公司上下力出一孔，全面投入这一新战略，优先保证用户和商家的利益，努力为商家提供更多确定性，助推产业平稳转型。

　　投入千亿加码高质量发展，真金白银反哺供需两侧

　　今年一季度，拼多多持续加码高质量发展，正式成立了“商家权益保护委员会”（以下简称“商保会”），由赵佳臻亲自带队，统筹平台各部门，全面研究商家需求，持续优化商家的服务机制，完善平台的生态建设。

　　3月5日，“商保会”召开了首场商家座谈会，来自生鲜、酒水、日用百货、运动用品等各个行业的数十名商家代表参与了此次会议。经过与参会商家的深入交流，“商保会”推出了“常态化交流机制”“违规经营预警功能”等四大升级举措，进一步保障商家权益。

　　为了与商家共同应对外部环境带来的新挑战，“商保会”于4月初正式启动了“千亿扶持”重磅惠商新战略，并相继落地了多项举措反哺产业生态，“百亿减免”大幅下调了家电、数码等多个类目的店铺保障金，“新质供给”加大了对中小商家的扶持力度，“2025多多好特产”专项行动也同步深入各大农特产区，助力商家和农户增产增收。

　　赵佳臻表示，一方面，平台将继续探索更多的降佣举措，持续为商家降本减负，创造更多的成本空间、经营空间和创新空间；另一方面，平台对商家的帮扶范畴将从头部腰部拓展到中小商家，要将功夫着重花在中小商家身上，敢于啃高质量发展中的硬骨头，最大化释放中小商家的潜力，推动产业带实现更大规模、更高质量的整体升级。

　　在消费侧，“千亿扶持”也落地了多项补贴政策普惠消费者，平台百亿补贴频道新增了“100亿商家回馈计划”，先后投入100亿元消费券，通过“百亿消费券”“百亿加倍补”等专项活动，对全品类商品进行超额补贴，满足消费者的功能性、个性化等多方面的消费需求，同时提升供需匹配的效率，助力新质商家、新质品牌拓展新增量。

　　此外，拼多多还进一步探索了“平台直补”的创新模式，在充分保障商家权益的基础上，多类目对标“国补”价格标准，全面普惠消费者，激发消费需求与活力，帮助平台商家建立足够的市场竞争力。

　　“新质供给”加码中小商家，加速推动产业转型升级

　　去年9月，拼多多推出“新质商家扶持计划”，深入上百个产业带，培育了一批具备商品、技术创新能力的新质商家，并通过新质商家的“头雁效应”，带动产业带转型升级。在“千亿扶持”推出后，“新质商家扶持计划”从头部商家迅速扩散至产业带的中小商家，平台的流量引擎、黑标店铺等也向中小商家全方位倾斜。

　　3月至今，拼多多“新质供给”专项团队先后深入泾县宣纸、永康厨具、温州女鞋、深圳数码、新安跑鞋、晋江运动等产业一线，对各地的中小商家展开产品、技术、运营、营销、仓储、物流等全方位扶持，极大地激发了各地的产业活力，为产业带的新质转型创造了新动能。

　　在浙江永康，当地的五金、厨具产业规模空前，但长期以外贸代工和内销贴牌为主，商品同质化竞争严重，产业发展模式单一。在拼多多的扶持下，一位95后初创商家对生产线进行升级改造，大幅提高了供应链的效率，并借助平台的黑标店铺实现了品牌化发展，仅在一年时间就扩展了10条生产线，也带动了很多当地商家从传统的代工模式转向品牌模式，为永康这个“中国五金之都”的产业转型创造了第二曲线。

　　“2025多多好特产”专项深入数十个农产区，助力各地农户增产增收。企业供图

　　作为以农产品起家的平台，拼多多的“千亿计划”也进一步加码对农货商家的扶持力度。4月初，“2025多多好特产”专项行动正式启动，先后走进江苏连云港、福建宁德、海南万宁、山西运城、广东茂名、四川成都、辽宁大连、甘肃环县、江西抚州等农特产区，并针对各地特产推出定制化方案，与当地中小商家进行“一对一”讲解，探索农货的上行新模式，助力产业提升附加值，推动农牧产业增产增收。

　　在云南蒙自的木瓜产区，当地商家在平台支持下，研发出了一套农产品运营的数字系统，实现了农产品采摘、上架、定价、物流、售后和溯源等环节的自动化运营，解决农产品定价模糊、损耗率高等产业痛点，实现了农产品运营从“人工经验”到“数据驱动”的变革，完成了对传统农业供应链的升级改造。

　　在农研科技领域，拼多多“千亿扶持”计划也收获了新成果。4月下旬，由拼多多支持的“数商兴农科技小院”在云南大理古生村正式揭牌，这也是全国首个聚焦“数字商业+新农人培养”的科技小院。截至目前，该科技小院已落地1个养分智慧管控平台项目、支持了7个农业高质量科研课题、协助20多个科技小院的优质农产品“触网”，成为“全国科技小院协作网”的活动基地和大本营。

　　“当下市场正在快速变化，我们对商家反哺和扶持是这个阶段必须要承担的责任，只有优先保障用户和商家的利益，才能创造更优质的平台生态。”陈磊表示，我们将继续深入推进高质量发展，助力广大商家穿越周期，坚定地走一条面向未来的长期发展之路。

(责编：曹淼、李源)
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