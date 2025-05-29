刘 垠

原标题：向世界展现中国科技创新的星辰大海

“在国家重点研发计划支持下，我们研制的‘奋斗者’号万米级载人潜水器成为目前世界上载人数量最多，下潜和上浮速度最快、作业时间最长的全海深载人潜水器。”在5月28日国新办举行的“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上，中国船舶集团有限公司第七〇二研究所所长叶聪带来了“奋斗者”号的最新进展——近五年来累计开展了300多次下潜，与印度尼西亚、新西兰等4国对地球上的9条主要深渊海沟开展科学考察，获得万米海底的环境数据，发现了深海生物新物种等。

本场发布会聚焦“弘扬科学家精神 矢志建设科技强国”，来自科技领域的五位优秀代表分享了各自科研进展，以及推动建设科技强国需要抱持怎样的信念和精神。

中国科学家开辟新赛道

电磁领域似乎很高冷。但无论是小到吹风机、电视机，还是大到飞机和舰船，大家都会关注电磁兼容问题。

“长期以来，电磁兼容一直被认为是‘玄学’问题，我和我的团队就是要把这个‘玄学’变为科学。我们常年在一线，冬战三九夏战三伏，就是为了拿到宝贵的科研数据，日复一日、年复一年地打拼。”中国工程院院士、北京航空航天大学电子信息工程学院教授苏东林说，科研团队最终发现了电磁发射的内在规律，并且首次提出了电磁干扰要素集理论和方法，这些工作助力电磁兼容科研向前推进。

中国科学院新疆生态与地理研究所所长张元明现场分享了一则小故事：沙漠科考中自己不小心碰翻了一瓶矿泉水，水浸到沙漠地表的黑色苔藓上，这种黑色的、休眠的、非常干燥的苔藓个体瞬间变绿。只需3到5秒，植物体就变绿了，叶片展开，开始进行光合作用。

“在随后的研究中又发现，这种苔藓植物能适应火星模拟环境。”张元明说，类似这样的生命现象报道出来后，引起国际社会广泛报道和关注，“中国科学家确实在这方面开辟了一个新赛道，走在了世界前列”。

作为一名“90后”创业者，上海无问芯穹智能科技有限公司联合创始人、首席执行官夏立雪在人工智能赛道上加速奔跑。“我们最大的目标就是突破算力瓶颈，推动人工智能实现技术普惠。”夏立雪说，在国家支持下，公司取得了很多原创性科技成果。比如，把不同芯片高效连接，实现多个大模型在各种芯片上的自动化高效部署，让硬件算力资源变成像水电煤一样的标准化服务，走入千行百业，加速人工智能广泛落地。

“论文是干出来的，不是写出来的”

谈及科技人才培养，身兼科技工作者和高校教授于一身的苏东林直言，论文是干出来的，不是写出来的。“我们的团队特别是年轻老师和学生们，始终在工程一线摸爬滚打，每个博士生至少要有一年时间在工程一线锻炼，这样的目标是引导老师和学生们，奔赴真现场、了解真需求、寻找真方法、解决真问题。”她说。

苏东林还经常鼓励学生，进行原始创新，很重要的是不怕失败。“我经常跟年轻老师和学生们讲，青年是未来科技创新的主力军，一定要敢于创新，做从无到零的工作。”她解释说，科研中有很多问题要解决，但是难就难在怎么找到小切口，也就是提出问题比解决问题更重要。所以，她不断带着同学们到工程一线提出问题、发现问题。

北京交通大学物理科学与工程学院副教授陈征则从科普视角切入，讲述如何给学生铺好人生成长的第一级阶梯。“我所做的工作，就是在课堂上给学生做好帮手，把科学知识、方法、思想、精神以及科学家精神融合起来，变成孩子们的创新能力。”他热衷于做科普，把自己比作“‘科学大院’门口的门迎”，想方设法把抽象的知识变成生动、直观的自然现象，吸引更多人关注科学、走近科学、了解科学，进而学习科学、投身科学。

“功成不必在我，但功成必定有我”

在推动建设科技强国的进程中，一线科技工作者感触最深的变化是什么？需要抱持怎样的精神和信念？

“我从事教学科研30多年，特别荣幸成为我国科技强国建设的见证者、实践者和传承者。让我感受最深的，就是我国的科技创新工作向着‘有组织科研’的方向不断进步。”苏东林说，这促进了科学技术进步，也带来了科学认知转变。

让夏立雪感慨的是，“十四五”期间，正值中国人工智能发展的关键时期，科技体制改革极大地激发年轻人潜力。

“我们公司在成立早期曾取得了一个非常优秀的成果，能让人工智能算法在硬件上的计算效率取得三倍以上提升。这个成果的第一作者是一个只有24岁的女实习生，这样的例子在我们公司不是特例。”夏立雪不无自豪地说，“人工智能需要这些敢想敢闯的年轻人，每一代科技工作者接力长跑，一定能够让世界看到中国科技创新的星辰大海。”

“作为一名科技工作者，应该有一个信念，就是功成不必在我，但功成必定有我。”苏东林说，“我非常有幸接过老一辈科学家接力棒，成为下一代电磁人。我带领团队围绕国家需求，选择了做大型系统的电磁兼容正向设计和测试验证研究工作，填补了这个领域的空白，使得我国在本领域掌握了根技术。”

在我国载人深潜20多年的发展历程中，科研工作者凝练并践行“载人深潜精神”——严谨求实、团结协作、拼搏奉献、勇攀高峰。

“我们把严谨求实放在第一位，做科学研究工作，要把实事求是、求真求实放在首位，作为立身之本。”叶聪表示，关于勇攀高峰，载人深潜发展有很多维度，包括现在提出的极宏观、极微观、极综合交叉，其实是做极限的科研、做极致的科研、做极端的挑战，这种精神会一直激励他们继续开拓深海领域。

（科技日报北京5月28日电）

(责编：杨曦、陈键)

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