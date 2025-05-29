原标题：我国减重研究新成果登上国际顶刊

科技日报讯 （记者张佳星）对于BMI（身体质量指数）较高的人群，除了营养、运动等基础手段外，有没有新的医学手段可以逆转肥胖及其导致的健康问题？5月25日，《新英格兰医学杂志》刊登了我国减重研究成果——北京大学人民医院联合河南科技大学临床医学院、南京大学医学院等多家单位完成了对超重或者肥胖症患者每周使用一次双靶点创新药物的临床试验研究。

在5月27日召开的成果发布会上，该研究牵头人、北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授介绍，研究将约600人分为三组，分别给予两种剂量的玛仕度肽和安慰剂，近一年的跟踪数据表明，药物在增加胰高血糖素（GCG）受体激动这一靶点后，可使35.7%—49.5%的人减重15%，绝大多数受试者肝脏脂肪含量恢复至5%之下的正常水平。

纪立农表示，肥胖是一种代谢性疾病，除了营养、运动等日常手段，临床医生需要调控代谢的“武器”，才能让减重门诊开下去。此次研究的减重药物玛仕度肽由我国企业自主开发，增加了GCG受体作为靶点。

纪立农解释，药物激发新靶点可以在肝脏发挥更多的作用，让肝脏脂肪被消耗，促进“内生能量”利用，但这需要创新药在设计层面做好代谢程度的把控。

由于药物从代谢的角度发力减重，研究团队在设计临床研究时，不仅纳入体重、BMI等常规指标，也纳入了尿酸、甘油三酯、转氨酶等多项代谢相关的健康指标。结果显示，相关代谢指标均有明显改善。

(责编：杨曦、陈键)

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