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农科开放日：好看，好吃，好玩

马爱平
2025年05月29日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：农科开放日：好看，好吃，好玩

全国科技活动周期间，第七届农科开放日在中国农业科学院中关村院区举行。这场以“农业科普赋能 助力全民科学素质提升”为主题的科普盛会，集结了全国36个院属单位同步参与，通过前沿科技展示、实验室探秘、趣味互动体验等形式，向社会公众揭开农业科技的神秘面纱。

在生物技术研究所打造的“奇妙的生命之旅”主题展区，以“科学实验+美味体验”的跨界组合，为线上线下2300余名参与者开启了一场味蕾与脑力的双重盛宴。

在科学实验区，孩子们亲手操作荧光植物观察箱，见证荧光蛋白让玉米种子在黑暗中绽放绿色光芒；在“超级蚕宝宝”展台，科研人员结合彩色的蚕茧，正对孩子们讲解蚕宝宝们的“新”本领：“这些蚕不仅能吐丝，还能通过基因改造生产疫苗蛋白！”

营养美味区飘来阵阵玉米清香——这里陈列着高叶酸玉米、高花青素玉米等生物技术培育的“超级作物”。科研人员现场烹煮，参与者边品尝边听讲解，“这些玉米的营养成分是普通品种的3—5倍，背后是基因编辑技术对代谢通路的重塑”。

作为本次开放日的明星分会场，植物保护研究所打造的“生物技术助力绿色防控，植保力量捍卫粮食安全”主题活动，将300余个家庭带入了一场“植物保卫战”的沉浸式体验。

在植保5号楼大厅，27个展板和15张展台犹如一座“农业科技博物馆”。

“病毒侵染的表型对比”展台前，植保学家用改造的病毒将植物叶片的白化、花叶症状放大百倍，孩子们惊呼：“原来病毒这么狡猾！”

在“RNA生物农药”展台，科研人员现场演示双链RNA如何阻断害虫繁殖，家长们感慨：“这才是真正的‘绿色农药’！”

户外广场化身“农业科技乐园”。

“农场对对碰”游戏中，孩子们通过匹配昆虫与天敌卡片，领悟“以虫治虫”的生态智慧；“寻宝大作战”要求从虫粪中分离幼虫，考验着“小侦探”们的观察力；在“转运RNA送货奇遇记”游戏中，家长和孩子协助，根据氨基酸卡片从“脱氧核糖核苷酸卡片池”中找到匹配的密码子，在亲子互动中学习生物遗传学知识。

自2019年首次举办以来，农科开放日已累计吸引超过4112万人次线上线下参与，成为我国农业科普领域的品牌活动。“通过开展以农科开放日为代表的科普品牌活动，面向全社会开展科普解读、实验室参观、动手实验等科普活动，生动展现农业新质生产力和农业科技成果，吸引社会公众和中小学生走进农科、探秘农科。”中国农业科学院党组书记杨振海表示。

(责编：杨曦、陈键)
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