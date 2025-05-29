代小佩

原标题：分级评价为全民科学素质精准画像

5月28日，记者从中国科协获悉，最新调查数据显示，2024年我国具备科学素质的公民比例提升至15.37%，基本具备科学素质的公民比例已达44.07%，为建立宏大的高素质创新大军进一步夯实劳动力基础。“这些数据反映了我国在全民科学素质建设上取得的显著成效。”中国科普研究所原党委书记、所长，中国科学技术大学研究员王挺说。

此前，我国的公民科学素质调查仅判定和分析具备科学素质的情况，而本次调查则开展了公民科学素质分级评价。

什么是分级评价？根据《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》对公民具备科学素质的定义，科学素质调查问卷主要考察科学知识、科学方法、科学精神与思想、应用科学的能力等四个方面。最终按科学素质测评得分高低，将公民科学素质情况分为“具备高阶科学素质”“具备科学素质”“基本具备科学素质”“具备较低科学素质”四个层级。其中，前两类人群整体水平较高，具备良好的分析判断事物和解决实际问题能力，是推动创新发展的主力军。

分级评价有利于进一步细化分析公民科学素质的层次结构，为全民科学素质精准画像。

王挺表示，新修订的科普法强调科普工作要坚持以人民为中心，提高科普工作的针对性和实效性。公民科学素质分级评价正是对这一要求的积极回应。传统以70分为界限的两级评价方法，虽然简单明了，但难以全面反映公民科学素质的真实状况和发展层次。而分级评价采用“平均分±标准差”的分级方法，将公民科学素质划分为四个层次，构建起了一个更为细致、全面的评估体系。

通过分级评价，可以清晰地看到不同地区在各个科学素质层级上的人群占比。例如，经济发达的东部地区，可能在“具备高阶科学素质”和“具备科学素质”的人群比例上相对较高，而中西部地区或许在“基本具备科学素质”和“具备较低科学素质”的人群占比上更具特点。

在人群维度上，分级评价同样发挥着重要作用。调查显示，农村居民和老年人是我国科学素质发展的短板。在“具备较低科学素质”的人群中，老年群体占据较大比例。王挺表示，这提示我们，在开展科普工作时，要充分考虑老年人的特点和需求，采用通俗易懂、贴近生活的科普方式，帮助老年人提升科学素质。

王挺表示，分级评价的结果还能与公民获取科技信息渠道等相关问题进行综合研判。通过分析发现，不同科学素质层级的人群在获取科技信息的渠道和偏好上存在差异。“具备高阶科学素质”的人群可能更多通过专业学术期刊、科研机构活动等渠道获取信息；而“具备较低科学素质”的人群可能主要依赖电视、广播等传统媒体。这为优化科普传播渠道提供了依据，科普工作需要根据不同人群的特点，选择合适的传播平台和方式，提高科普信息的覆盖面和传播效果。

“公民科学素质分级评价工作是落实新修订科普法的重要实践，为我国全民科学素质提升提供了精准的方向指引和决策依据。”王挺强调。

自1992年起，中国科协组织开展中国公民科学素质抽样调查，迄今已成功完成14次全国调查。2022年，公民具备科学素质的比例纳入国家统计公报。

(责编：杨曦、陈键)

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