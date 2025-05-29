张芗逸

原标题：从“去库存”到“优结构” 专项债助力房地产市场良性循环

当前，各地正积极用好地方政府专项债券（以下简称“专项债”），为房地产领域去库存、稳市场提供资金支持。

记者注意到，各地发行地方政府专项债券用于收回收购存量闲置土地工作推进速度正在加快。5月23日，四川省财政厅发布《关于发行2025年四川省政府专项债券（十七至二十四期）有关事项的通知》，明确本批专项债将于5月30日发行。

在《2025年四川省政府专项债券（十七至二十四期）项目清单》（以下简称《项目清单》）中，包含了成都市、自贡市、宜宾市、泸州市等地的40余个收回收购存量闲置土地项目，涉及金额超50亿元。

“当前，四川、广东、湖南、福建等省份均已发行用于收回收购存量闲置土地的专项债。”中指研究院政策研究总监陈文静表示，上述省份均为专项债“自审自发”试点地区。预计已公示拟收回收购地块的其他地区将参考借鉴已发行专项债省份的做法，加快发债节奏，推动收回收购存量闲置土地工作落实。

在为收回收购存量闲置土地工作提供资金支持的同时，专项债的应用范围目前已拓展至收购存量商品房工作。

5月13日，浙江省财政厅发布的《2025年浙江省政府专项债券（十三～二十期）信息披露文件》显示，浙江省5月20日发行的专项债中，有超16亿元资金涉及专项债收购存量商品房工作。

“浙江省通过专项债收购存量商品房的举措为全国首例，是专项债功能方面的突破和再次创新，体现了专项债政策工具的应用范围在扩大，在去库存方面将发挥更大的作用。”上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，从推进存量商品房收购工作的角度来看，此前对该项工作的资金支持主要来自保障性住房再贷款，浙江推进专项债收购存量商品房，意味着存量商品房的收购模式进一步增加，政策工具更加丰富，包括了金融工具（保障性住房再贷款）和财政工具（专项债）。

具体来看，此次浙江省一共有8个住宅项目列入专项债收购存量商品房的范围中，分别位于湖州市、温州市、嘉兴市，收购后用途以保障性租赁住房为主。

上海易居房地产研究院数据显示，湖州市、温州市、嘉兴市2025年新建商品住宅库存去化周期分别为42个月、22个月和23个月。

在严跃进看来，专项债用于收购存量商品房工作率先在上述三四线城市推进，和当地库存高企有关系。浙江此次实践为推动三四线城市、高库存城市的去库存工作提供了可借鉴路径。

值得注意的是，前述由四川省发布的专项债也有部分资金将用于收购存量商品房。《项目清单》中包含了南充市顺庆区2025年收购存量商品房用作保障性住房项目、南充市仪陇县收购存量房用作保障性住房项目，涉及金额1.68亿元。

“利用专项债等财政手段收回收购存量闲置土地、收购存量商品房，都可以为存量房地产的去化提供更大支撑，促进风险的防范化解，巩固房地产市场的稳定态势。”严跃进表示，未来各地要积极研究本地库存结构，用足用好专项债政策工具，落实“严控增量、盘活存量、提高质量”政策，进一步改善房地产市场供求关系。

(责编：杨曦、陈键)

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