4月份全国发行地方政府债券6933亿元
财政部5月28日发布的《2025年4月地方政府债券发行和债务余额情况》显示，2025年4月份，全国发行新增债券2534亿元，其中一般债券233亿元、专项债券2301亿元。全国发行再融资债券4399亿元，其中一般债券1174亿元、专项债券3225亿元。合计，全国发行地方政府债券6933亿元，其中一般债券1407亿元、专项债券5526亿元。
4月份，地方政府债券平均发行期限15.8年，其中一般债券8.4年，专项债券17.7年。地方政府债券平均发行利率1.92%，其中一般债券1.76%，专项债券1.96%。
1月份至4月份，全国发行新增地方政府债券14927亿元，其中一般债券3023亿元、专项债券11904亿元。全国发行再融资债券20427亿元，其中一般债券2486亿元、专项债券17941亿元。全国发行地方政府债券合计35354亿元，其中一般债券5509亿元、专项债券29845亿元。
1月份至4月份，地方政府债券平均发行期限16.9年，其中一般债券8.8年，专项债券18.4年。地方政府债券平均发行利率1.96%，其中一般债券1.79%，专项债券2.00%。
今年前4个月，地方政府债券到期偿还本金3793亿元，其中发行再融资债券偿还本金3124亿元、安排财政资金等偿还本金669亿元。4月份当月到期偿还本金1652亿元。1月份至4月份，地方政府债券支付利息4316亿元。其中，4月份当月地方政府债券支付利息1099亿元。
全国地方政府债务余额情况显示，经十四届全国人大三次会议审议批准，2025年全国地方政府债务限额为579874.3亿元，其中一般债务限额180689.22亿元，专项债务限额399185.08亿元。
截至4月末，全国地方政府债务余额506931亿元。其中，一般债务170692亿元，专项债务336239亿元；政府债券505327亿元，非政府债券形式存量政府债务1604亿元。截至4月末，地方政府债券剩余平均年限10.1年，其中一般债券5.9年，专项债券12.2年；平均利率2.98%，其中一般债券3.07%，专项债券2.93%。
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