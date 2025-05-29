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一季度我国消费品质显著提升

李芃达
2025年05月29日09:04 | 来源：经济日报
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原标题：一季度我国消费品质显著提升

　　日前，“中国线上消费品牌指数（CBI）”发布。指数由北京大学国家发展研究院、北京大学数字金融研究中心、中山大学商学院合作开发，淘宝天猫提供技术支持，今后将基于销售、价格、搜索、好评等维度对品牌质量进行综合性评分，每个季度更新发布一次。

　　数据显示，2023年一季度到2025年一季度，CBI从59.42上升至63.38，今年一季度相较于基期指数增加6.7个百分点，表明我国消费品质显著提升。

　　据介绍，CBI是全球首个以真实消费大数据为基础、聚焦高质量发展的线上消费指数，不仅在全国层面提供各季度总指数，还为各地级市、各行业提供细分指数。

　　北京大学国家发展研究院院长黄益平表示，这套指数坚持品质和创新导向，鼓励品质竞争，减少内卷式竞争，旨在引导线上消费高质量发展。

　　北大团队首次引入“新锐度”指标，重点考察每个品牌的销售增长速度、年轻消费者增速，及其在产品创新上的表现，作为评价品牌综合实力的关键要素。受电商经营模式影响，消费品牌存在低价内卷、创新不足的问题，各品类的新品数量普遍出现下滑；另外，消费者对于产品创新的需求与日俱增，品牌的研发与消费者的需求之间出现割裂。引入“新锐度”指标，对于激励企业加大研发投入、提升消费质量和人民生活水平都有重要意义。

　　“政策引导市场从低价竞争向高质竞争跃迁，需要一定的社会共识与有效的宏观监测。希望通过品牌创新促进电商平台良性竞争，引导线上消费高质量发展。”黄益平说。

　　值得关注的是，众多国货新锐品牌受消费者青睐，例如女包品牌山下有松、珠宝首饰品牌老铺黄金等。这些国产品牌的共同特点是，工艺不逊于国际品牌，设计上更符合国人审美。产品多带有中国文化要素，贴合当下国人对文化自信的追求。山下有松真空电镀五金的设计灵感便是来源于古建筑的榫卯结构，经典款式“菜篮子”内里使用了东方刺绣织锦缎。

　　此外，该项研究填补了品质消费量化评估的空白。北京大学数字金融研究中心特约研究员纪洋介绍，人们熟知的社会零售额和消费价格指数（CPI）都计算金额，受数据采集等条件限制，此前并无测度消费质量的宏观指标。微观层面，主流的品牌评分主要基于ISO10668标准，依赖财务数据和消费者调研，难以高频捕捉市场变化，且仅适用于规模较大企业，难以用于缺乏标准财务信息的新锐品牌。

　　为此，北大团队在电商平台上找到了研究的突破点。我国拥有全球最大的线上零售市场，为品牌评价提供了新的大数据来源。

　　纪洋认为，线上与线下市场在不同行业的销售额有差异，难以在量与价的维度上为整体消费市场提供信息。但从品牌销售渠道与产品质量维度来看，几乎所有主流品牌均已开设线上销售渠道，且线上产品的品质与线下渠道没有明显差异，这使得线上市场数据在质的维度具有一定代表性。充分利用电商平台自然生成的海量数据，能够及时洞察消费品质变化。

　　研究发现，随着高水平对外开放持续推进，我国超大规模市场优势愈加凸显，已经成为各国品牌全球化布局的核心市场。而市场线上化程度高，为品牌提供了便利的发展机会。数据显示，华为和小米的成交金额增速均已超过苹果，并在品牌词搜索量、会员运营等关键指标上表现出一定优势，展示了本土品牌在开放市场环境中的成长性与竞争力。

(责编：杨曦、陈键)
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