冯其予

原标题：国家级经开区改革创新持续深化

本报北京5月28日讯（记者冯其予）国新办日前举行国务院政策例行吹风会，介绍深化国家级经济技术开发区改革创新有关举措。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，当前，国际经贸秩序正在遭受严重冲击，保护主义、单边主义愈演愈烈，我国发展的外部环境不确定性不稳定性增加，国家级经开区稳外贸稳外资主阵地的责任担当更加凸显。

国家级经开区是外贸外资的“第一梯队”，是“投资中国”的优先选择，也是制度型开放的重要平台。到2024年，全国经济技术开发区数量已达232个，遍布31个省（区、市），创造地区生产总值达16.9万亿元；拥有8.5万家高新技术企业，占全国高新技术企业18.3%。2024年，实现外贸进出口10.7万亿元，占全国外贸总额24.5%；实际使用外资272亿美元，占全国实际使用外资23.4%。为开放型经济新体制建设、区域协调发展和产业高质量发展作出了积极贡献。

据了解，《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》已于近日发布。《工作方案》共提出了4个方面16项政策举措，把国家级经开区放到中国式现代化的大局中去定位、去谋划，力争为转变发展方式、优化经济结构、扩大高水平对外开放作出新的示范。

在对外开放方面，《工作方案》中支持具体产业的举措有：鼓励生物医药、高端制造等领域外商投资，支持数字服务出口等。为经开区赋权赋能的举措有：加大先行先试授权、支持经开区与自贸试验区协同发展等。涉及财税的举措有：指导落实外商投资企业利润再投资递延纳税政策。

在发展新质生产力方面，国家级经开区产业聚集度高、先进技术的应用场景多，为提升创新策源能力，将支持布局产业科技创新平台，加强商业转化、产学研合作，促进科技创新与产业联动发展。

在管理制度改革方面，《工作方案》聚焦体制机制、管理效能、营商环境建设，提出了优化园区运营模式、推动行政管理主体与开发建设主体相对分离、完善激励机制、下放省市级经济管理审批权限等工作任务。

在要素保障方面，涉及土地、能源、人才、资金等工作，《工作方案》包括多项“实招”，比如支持各地为国家级经开区单列年度土地指标，允许使用地方政府专项债券等资金支持产业项目，支持开发建设主体上市融资等。

凌激表示，下一步，商务部将牵头协调落实《工作方案》各项政策举措，推动各地各部门研究出台配套措施，在要素保障、安排改革试点任务、下放经济管理审批权限等方面提供更大支持。同时，持续打造“投资中国—选择经开”品牌，支持国家级经开区积极探索实践，提高招商质效，拓展外资来源，促进在华外资企业再投资。商务部还将指导国家级经开区进一步建立权责清晰、规范高效的现代开发区管理制度，提升公共服务能力和市场化运作水平；完善动态管理机制，加强全周期管理。

(责编：杨曦、陈键)

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