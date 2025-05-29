预计端午节假期日均出入境215万人次
2025年05月29日09:05 | 来源：经济日报
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原标题：预计端午节假期日均出入境215万人次
本报北京5月28日讯（记者曾诗阳）国家移民管理局预计，今年端午节假期全国口岸日均出入境人员将达215万人次，较去年端午节假期增长12.2%。
出入境客流高峰预计主要集中在6月1日。大型空港口岸出入境客流将稳步增长，上海浦东、广州白云、北京首都、成都天府、深圳宝安等国际机场日均出入境人员预计分别为10万、4.8万、4.6万、1.7万、1.6万人次。
端午节期间粤港澳三地将举办多场龙舟赛事和大型活动，叠加儿童节和周末，预计将吸引大量内地居民出境旅游和港澳居民返乡探亲，毗邻港澳陆路口岸通关流量将明显增多。其中，深圳罗湖、福田、深圳湾、莲塘、广深港高铁西九龙站口岸日均出入境人员预计分别达到23万、21万、15万、11万、10万人次，珠海拱北、港珠澳大桥、青茂、横琴口岸日均出入境人员预计分别达到36.7万、11万、10.6万、10万人次。
日前，国家移民管理局就做好端午节假期口岸边防检查工作作出专门部署，要求全国边检机关加强出入境流量和口岸运行情况监测。
国家移民管理局提示出入境旅客，出行前关注口岸客流变化和通关情况，检查出入境证件签证是否有效，中国公民出境时需提前了解前往地安全形势、入境政策，合理安排行程，强化风险防范意识，注意人身和财产安全。
(责编：杨曦、陈键)
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