彭 江

原标题：全球投资者对中国市场信心增强

深圳证券交易所主办的2025全球投资者大会近日举行。来自19个国家和地区的近400名金融监管机构及交易所、主权财富基金、养老金、资产管理公司、创投机构、评级机构等代表参会，围绕进一步推动全球投资者深入挖掘投资中国资产、投资中国资本市场的新机遇展开讨论。

更高确定性

“投资中国意味着更高的确定性。”中国证监会副主席李明表示，去年以来新“国九条”和“1+N”政策体系逐步落地，监管执法和投资者保护力度不断加强，中长期资金入市、公募基金改革等关键举措深入推进，市场生态正加快完善，随着资本市场投融资综合改革持续深化，中国资本市场的内在稳定性将进一步增强。“特别是中央政府高度重视加强战略性力量储备和稳市机制建设，中央汇金公司在前发挥类‘平准基金’作用、中国人民银行在后有力支撑、其他方面协同发力的稳市模式，极大增强了复杂环境下资本市场应对各类风险挑战的底气和能力。”

全球投资者对中国市场的信心正在增强。未来资产环球投资（香港）有限公司首席投资官安珠姬表示，外资机构正逐步提升中国资产配置比例，预期企业盈利的下行风险有限，市场也将迎来价格重估。摩根士丹利董事总经理、中国在岸股票业务主管沈黎说，中国政府宣布了一系列具体的增量政策，稳定了投资者和市场的信心，境外投资者尤其是长期资本表现出了较高热情。

“近期在与海外投资者沟通时，我发现无论是量化基金还是做市商，海外投资者都希望能更好地参与中国市场。”瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示。外资“加码”中国的背后，是更加确定、更具前景的经济环境。近期，中国各项政策协同发力，对内，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，经济恢复向好态势巩固；对外，着力完善对外开放体制机制，扩大高水平对外开放。相关政策落地见效，有望持续提振市场信心。

更强创新力

“从最新年报看，面对多重压力，A股上市公司业绩总体保持韧性，四分之三的公司实现盈利，五成企业利润保持增长，有两方面变化尤其值得关注。”李明说，一方面，A股上市公司的科技成色和创新动能不断提升。去年实体上市公司研发费用合计1.6万亿元，同比增长3.1%，逾800家上市公司研发强度超过10%。另一方面，上市公司更加注重回报投资者。去年A股上市公司共实施分红2.4万亿元、回购股份1476亿元，均创历史新高。

“近日，我们发布了修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，加大对上市公司资产重组的支持力度。”李明表示，目前A股估值水平仍处于相对低位，沪深300市盈率为12.6，明显低于境外市场主要指数，配置价值进一步凸显。证监会将出台深化科创板、创业板改革政策措施，为企业创新成长提供更加适配、更加包容的制度支撑；持续引导上市公司通过现金分红、回购增持、并购重组等方式提升投资价值，不断打造高质量、有活力的上市公司群体，为全球投资者提供更多优质的投资标的。

外资机构认为，过去几年，中国企业新质生产力蓬勃发展，已经形成了3条非常明确的脉络。首先，在高端制造业、智能驾驶、新能源转型等前沿产业方面，中国积累了很多先发优势；其次，在人工智能产业方面，中国在软件、硬件、应用落地等领域持续发展，构建了全产业链、全生态系统的完整闭环；最后，传统制造业转型升级，技术含量、附加值不断提升。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强说，中国AI产业实现弯道超车，引发了全球投资者对中国创新能力的重估，海外资金对中国市场的信心明显增强。

更多新机遇

“近年来，中国证监会积极拓展跨境互联互通，全面取消行业机构外资股比限制，持续扩大外资机构可参与交易的期货和期权品种范围，一系列举措取得了积极成效。”李明表示，将加强对外开放顶层制度设计，着力推进规则、规制、管理、标准相容相通，让制度在推进双向开放中更好发挥固根本、利长远的作用。

资本市场主动扩大开放，将打造更具竞争力和吸引力的投资环境。去年9月26日中央政治局会议召开以来，外资持有深市战略性新兴产业企业股票市值增幅达40%，交易金额增幅90%。越来越多外资机构增加对中国的关注，正密集走访调研A股上市公司。

新加坡交易所首席执行官罗文才表示，中国在全球经济中的重要性以及人民币在国际贸易中的重要性不断提升，希望能加强和深交所合作交流，持续发挥资本市场的纽带作用。沈黎说，近年来，中国资本市场高水平对外开放稳步推进，资本市场制度型开放不断扩大，中国市场吸引力正在不断提高，外资机构迎来新的发展机遇。

“中国经济展现出来的巨大潜力和韧性，吸引着越来越多的全球投资者参与中国资本市场，也为全球资本长期配置中国资产提供了信心和底气。”深交所理事长沙雁表示，将持续优化深港通机制，积极推动REITs纳入深港通标的，稳步拓展跨境ETF产品互联互通和指数产品交叉挂牌，为境外投资者了解中国市场、投资中国市场建立更丰富的渠道，以更高水平对外开放为全球投资者“加码”提供更便利的服务。

(责编：杨曦、陈键)

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