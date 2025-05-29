新华社北京5月29日电（记者叶昊鸣）记者29日从交通运输部获悉，今年端午节假期，全社会跨区域人员流动量预计将达到6.87亿人次，比2024年同期增长约7.7%。

据交通运输部有关负责人介绍，端午节假期全国高速公路日均总流量预计约4070万辆次，比去年同期增长约3%。预计客车流量峰值出现在假期第一天（5月31日），约3800万辆次。预计新能源汽车日均流量830万辆次，占日均总流量约21%，较去年同期（日均570万辆次，占比14.4%）明显增长。

这位负责人表示，端午假期较短，自驾出行占比高，预计全国高速公路小客车日均流量占客车比例超过98%，端午假期出游多为近郊和周边省市中短途行程。

今年端午节是假期第一天，归家过节团聚多赶在假期前一天（5月30日）和第一天上午。从假期前一天16时开始，路网交通压力将逐渐增大，19时至21时为节前高峰时段。预计端午假期出行呈潮汐性特征，假期第一天上午，各区域中心城市出城方向流量大，10时至12时为高峰时段；假期最后一天下午（6月2日），回城方向流量大，16时至18时为易发生拥堵时段。此外，随着气温上升，假期公众避暑纳凉需求较高，沿海城市、亲水景区和山林景区旅游热度增长。人口密集城市、旅游城市进出城高速公路和通往景区公路局部路段易出现缓行拥堵情况。

今年端午节与“六一”国际儿童节重叠，短途自驾游、家庭亲子游需求将大幅增加，同时部分地区将举办龙舟赛、非遗文化体验等活动，多重因素叠加影响下，热门旅游城市及周边区域将形成人流集聚效应。预计京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝四大城市群将成为热门出行区域，广州、北京、成都、深圳、上海等地旅游出行旺盛，将会带动旅游消费增长，形成短期的假日消费热。

这位负责人说，为全力做好端午节假期群众出行服务保障工作，交通运输部提前加强客流研判分析，指导各地交通运输部门统筹加大热门景区景点运力调配力度，通过增加旅游包车、开通定制客运、加密直达景区景点的公交车次等方式，最大程度保障游客出行需求。同时，督促指导各地加强与气象部门沟通对接，做好恶劣天气预警预报，严格落实“叫应”机制，加强重点地区点对点提醒，严格落实假期安全生产重大风险提级管控措施，全力确保旅客假期出行安全。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经