人民网北京5月29日电（记者孙红丽）5月29日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，欧盟最近对来自中国的轮胎发起了反倾销调查。这一举措是否会影响中欧当前的贸易合作？在预计于七月举行的中欧高级别领导人会晤期间，双方是否将签署新的贸易与投资协议？

商务部新闻发言人何咏前表示，我们注意到欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起的反倾销调查，中方对此高度关切。贸易保护主义做法只会人为增加消费者负担，制造贸易壁垒，干扰价值链和供应链稳定畅通，对双方都不利。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易限制举措，与中方通过对话协商解决彼此关切。我们将密切关注欧方后续行动，并坚决维护中国企业合法权益。

今年是中欧建交50周年，中欧之间有很多重要议程。我们将与欧方保持对话沟通，妥处经贸分歧，深化互利合作，推动中欧经贸关系向好、向前发展，为中欧关系和世界经济注入更多的确定性和正能量。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经