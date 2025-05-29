新华社北京5月29日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前29日在新闻发布会上表示，今年是中欧建交50周年，中欧之间有很多重要议程。我们将与欧方保持对话沟通，妥处经贸分歧，深化互利合作，推动中欧经贸关系向好、向前发展，为中欧关系和世界经济注入更多的确定性和正能量。

当天发布会上有记者问，欧盟最近对来自中国的轮胎发起了反倾销调查。您认为这一举措是否会影响中欧当前的贸易合作？在预计于七月举行的中欧高级别领导人会晤期间，双方是否将签署新的贸易与投资协议？何咏前作出上述回应。

谈及欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起的反倾销调查，何咏前说，中方对此高度关切。贸易保护主义做法只会人为增加消费者负担，制造贸易壁垒，干扰价值链和供应链稳定畅通，对双方都不利。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易限制举措，与中方通过对话协商解决彼此关切。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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