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商务部：敦促美方彻底取消单边加征关税错误做法

2025年05月29日18:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月29日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前29日表示，中方注意到，当地时间5月28日，美国国际贸易法院判决特朗普全球关税、报复关税和“芬太尼”关税等违法，并要求撤销、永久停止实施。中方敦促美方彻底取消单边加征关税的错误做法。

　　商务部当天举行例行新闻发布会，何咏前在回应有关提问时作出上述表示。何咏前说，中方一贯主张，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。美方推出单边关税措施以来，不仅没有解决美自身任何问题，反而严重破坏国际经贸秩序，严重干扰企业生产经营和民众生活消费，损人不利己，在美国内也引发了很多反对的声音。中方敦促美方正视国际社会和国内各方理性声音，彻底取消单边加征关税的错误做法。

　　发布会上，还有记者问，商务部此前表示，美方芯片出口管制行为严重破坏中美日内瓦高层会谈共识。请问中美日内瓦会谈之后，双方经贸团队是否又进行了磋商？目前进展如何？

　　何咏前说，中美日内瓦经贸会谈以来，双方利用多双边场合，在多个层级就经贸领域各自关切保持沟通。近期中方围绕美方在半导体领域滥用出口管制措施等做法，多次与美方进行交涉。中方再次敦促美方立即纠正错误做法，停止对华歧视性限制措施，共同维护日内瓦高层会谈共识。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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