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勇当交通强国建设的开路先锋——五位交通运输领域代表讲述奋斗故事

2025年05月29日21:32 | 来源：新华网
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新华社北京5月29日电 题：勇当交通强国建设的开路先锋——五位交通运输领域代表讲述奋斗故事

新华社记者魏弘毅、叶昊鸣

向高精尖领域探索、向远洋挺进、在边疆志做“人民信使”……他们，是交通强国建设征程中的开路先锋。

在国新办5月29日举行的“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上，5名交通运输领域代表围绕“加快建设交通强国 勇当开路先锋”主题进行交流，分享鲜活故事。

5月29日，国务院新闻办公室在北京举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，交通运输领域代表围绕“加快建设交通强国 勇当开路先锋”与中外记者见面交流。新华社记者 潘旭 摄

5月29日，国务院新闻办公室在北京举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，交通运输领域代表围绕“加快建设交通强国 勇当开路先锋”与中外记者见面交流。新华社记者 潘旭 摄

谈起冻土公路建设，交通运输部公路科学研究院基础研究创新中心副主任田波如数家珍。

田波将青藏高原的多年冻土比作“芝麻糊”。如何在“芝麻糊”上修筑坚实公路？经过多年攻关，他带领团队攻克了多年冻土区公路路基修筑等关键技术。

常年与高原相伴，田波戏称自己为“野牦牛”。从事科研20年，凭着一股牛劲，田波获得国家科技进步奖二等奖1项、授权国家发明专利64项，多项成果填补国内空白。

正如人需要定期体检，工程为了安全发挥效益，也需持续检修。长江三峡通航管理局通航工程技术中心主任李然，就是保障三峡工程船闸设备正常运行的“健康卫士”。

三峡升船机是世界上规模最大的升船机，其设计、建造、运营、维护都是世界级难题。带着一群刚从学校毕业的年轻人，李然摸索编制国内首部齿轮齿条式升船机的运行操作规范，建立了三峡升船机的运维体系。

让航运更智能，是李然的努力方向。“我们将利用大数据、大模型和人工智能技术，发展智慧航道、智慧船闸，长江航运的时效性会得到进一步提升。”他说。

巡东海、穿南海、越赤道……深蓝航迹，镌刻着巾帼船长的壮志豪情。

詹春珮，上海海事局“海巡01”轮船长，也是我国首位远洋公务船女船长。除了常规的航行驾驶，她还承担着保障水上交通安全畅通、保护水域生态绿色清洁、保障航运高质量发展和船员权益、维护国家主权和人民利益等职责使命。

近年来，詹春珮对工作中的变化有着切身体会。“我用三个关键词来概括，分别是更丰富、更智能、更靠前。”她表示，近年来水上巡航保障任务更加丰富，监管更加智能，监管服务更加靠前，重大事故应急处置任务明显减少。

“作为海事执法旗舰的船长，我将继续带领我的团队，保障水上安全形势持续稳定，服务人民群众安全便捷出行，守护好祖国的碧海蓝天。”詹春珮豪情满怀。

穿山跨江，需要建设隧道。中交集团天山胜利隧道全断面硬岩掘进机“天山号”操作手崔华新，负责在隧道建设中操作机械掘进。

崔华新是一名“95后”。近年来，他的操作水平不断提升，从“会操作”转变为“精操作”。崔华新分享，在天山胜利隧道建设的过程中，他参与修建了三条跨越天山的超长隧道。

崔华新告诉记者，近年来，他直观地体会到了我国装备制造领域智能化、自动化的趋势。他坚信，随着国产技术、装备的升级，交通行业将朝着更加高效、安全、绿色、智能的方向发展。

总长486公里的邮路，中国邮政云南省怒江州分公司泸水市称杆乡邮政所所长桑南才走了37年。

坚守中，桑南才见证着变迁。从险路崎岖到公路畅行，从艰难跋涉到摩托代步，桑南才走一趟邮路从6天送1趟缩短到1周送5班，交通越来越方便，老百姓的生活越来越好。

“工作虽然很辛苦，但我心里很自豪。”桑南才把山里百姓和外界连在一起，充当沟通的桥梁，用邮路走出了老百姓的幸福路。

面向未来，桑南才打算继续提升业务水平。“我们邮政在很多城市也推广了无人机、无人车投送，这些大大提高了我们的工作效率。下一步，我准备参加无人机操作考试，以后也可以操作无人机送快递了。”

逢山开路、遇水架桥。交通人挺膺担当、奋勇争先，一定能书写更精彩的大国交通故事。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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