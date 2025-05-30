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央企成立数字科技类公司近500家

约66%行业龙头企业购买过数据

2025年05月30日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月29日电  （记者王云杉）记者从国家数据局获悉：中央企业已成立数字科技类公司近500家，约66%的行业龙头企业购买过数据，数据开发利用的热情不断提升。

　　《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》出台以来，数据要素的乘数效应有力释放，数据市场化价值化取得积极进展。

　　高价值场景不断涌现。比如，交通赛道聚焦高速公路、多式联运等场景，切实提升交通效率；应急管理聚焦于风险识别、安全生产，以多元数据融合应用破解复杂环境安全预警难题。

　　数据要素赋能作用日益明显。在工业领域，有的大型龙头企业通过汇聚研发、物流、库存、价格信息等产业链数据，实现高端产品研发周期、采购交付周期缩短30%以上，库存周期从3个月降低到1个月。在农业领域，有的种植企业通过数据赋能施肥环节，综合提升产量5.5%，有的养殖企业实现海洋牧场海洋生物资源总量增加5.3倍。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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