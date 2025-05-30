本报记者 汪志球 郑智文

“绿园区润德华城小区，85平方米两居室新房，每个月租金1400元……”

今年初，在吉林长春工作的25岁汽车工程师李彤洋得知这套房源后，实地看了一次房，就决定和房东签约。“租金不贵，配套也很齐全，坐地铁半小时就能到公司。”李彤洋说。

李彤洋的房东，是长春润和自有房屋租赁有限公司（以下简称“润和公司”），由长春市国资委出资成立。

去年底召开的中央经济工作会议提出，“推进处置存量商品房工作”；今年4月25日召开的中央政治局会议指出，“加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策”。政策加力，群众受益——润和公司收购的一批存量商品房，于今年初面向新市民等群体进行租赁，目前已接近满租。

李彤洋的新家，正是其中之一。“来长春快一年，可算找到价格实在的好房子了。”李彤洋说，“之前租在公司附近，房龄比我年龄大，价格还不低。”

房好价不贵，是不少和李彤洋一样的新市民、青年人的期待。

为此，《长春市收购已建成存量商品房用作保障性住房实施细则》等文件出台，对收购房源、租金标准、装修标准、管理维护等作出明确规定。“按照‘租赁户收入可负担’的原则，租金标准不高于同品质同地段房源评估租金的90%。”长春市房屋租赁管理服务中心主任刘洪杰介绍。

房好价不贵，离不开金融政策支持。

去年5月，中国人民银行提出设立3000亿元保障性住房再贷款，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

“我们配合地方政府制定相关配套政策文件，并指导银行机构建立绿色审批通道，缩短周期、提高效率。”中国人民银行吉林省分行宏观审慎与金融市场管理处主任科员杨柳介绍，去年下半年以来，该行已指导银行机构为长春的收购主体提供授信5.96亿元，发放住房租赁团体购房贷款4.29亿元。

房屋收购只是开始，做好后续运营管理，才能实现租户住得好、企业经营可持续的良性循环。

轻按电子门锁，入户门打开，李彤洋带记者走进他家。房屋装修简约大气，家具电器一应俱全，“拎包入住，还有小区管家服务。”

“公司各租赁房项目都配备了专业化运营团队，确保房屋维护得当、租户体验良好。”润和公司董事长陈晓琳介绍，比起收购数量，公司更加注重居住质量，“只有这样，才能实现可持续经营。”

收购存量商品房用作保障性住房，是促进房地产市场平稳健康发展、保障和改善民生的重要抓手。

自2023年入选“租赁住房贷款支持计划”试点城市以来，长春按照“政府主导、市场化运作”的思路，已累计收购存量商品房项目14个，房屋6837套；目前已有4个项目、2908套（间）房屋投入运营。“我们将进一步优化存量商品房收购政策，更好满足市场和保障群体需求。”长春市住房保障和房屋管理局副局长赵洪利说。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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