科技创新成果不断涌现，科技工作者协力潜心攻关

“蛟龙”号在西太平洋海域完成下潜出水。

新华社记者 王聿昊摄

神舟二十号航天员在执行出舱任务。

新华社记者 厉彦辰摄

广东深圳一家科技公司的技术人员在调试机器人。

新华社记者 梁 旭摄

安徽合肥一家科技公司的技术人员在安装稀释制冷机的换热组件。

刘玉才摄（影像中国）

浙江金华金漪湖科创智造产业园云蝶中心项目外景。

胡肖飞摄（人民视觉）

数据来源：科技部、国家统计局、国家知识产权局

习近平总书记指出，希望广大科技工作者自觉把学术追求融入建设科技强国的伟大事业，锐意进取、追求卓越，创造出无愧时代、不负人民的新业绩！

近年来，我国科技创新成果不断涌现，离不开广大科技工作者的协力潜心攻关。他们肩负创新重任、勇攀科技高峰，为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强作出贡献。5月30日是第九个“全国科技工作者日”，本报记者采访4位科技工作者，听他们讲述努力攻关、锐意创新的故事。

——编 者

希望你坚守初心使命，发挥自身优势，带领大家继续探索创新人才自主培养模式，推动学科交叉与前沿创新，打造高水平的人才培养和科技创新基地

——2024年6月11日，习近平总书记给中国科学院院士、清华大学教授姚期智回信

培养“从0到1”的原始创新人才

姚期智

【镜头】

日前，清华学堂计算机科学实验班（姚班）校友吕凯风的论文在深度学习领域国际顶级会议上获得2025年“杰出论文奖”，而且他即将返校任教。说起这个消息，姚期智十分欣慰：“一定要有人从事‘从0到1’的创新，做有不确定性、但价值很高的工作。”

这些年，我国在许多科技领域逐渐达到国际领先水平，让人无比自豪！然而，在“从0到1”的原始创新方面，我们仍需努力。那么，什么是原始创新？

以人工智能领域为例：从神经网络以及强化学习等核心概念，到预测蛋白质结构的AlphaFold2，这些成就无疑是“从0到1”。而在我国，DeepSeek以独到的眼光透视问题，打破常规，不也正符合“从0到1”原始创新的定义吗？

培养“从0到1”原始创新人才是建设科技强国的必要条件。目前，我国不断厚植创新人才培养的肥沃土壤，人才自主培养体系日趋成熟。我们欣喜地看到，DeepSeek团队中一些研发人员就是在国内完成高等教育的；在招聘教师的过程中，我们也发现，一些国内培养的人才已达到世界一流水平。毋庸置疑，中国人具有“从0到1”的创新能力，也正在形成培养“从0到1”创新人才的体系。

眼下，如何持续优化科研环境，能让这些人才做出“从0到1”的创新？我想，一些“小而精”的研究单位能发挥独到的作用。这些机构有目光超凡的领军人才，又有较强的自主性，可以让科研人员放手去做、大胆试错。在创新能力不断提升的今天，我们应该着力建设一批这样“小而精”的研究单位。

在清华大学，“姚班”已设立20年，致力于开展一流本科生教育；交叉信息研究院成立10多年，聚集、培养了许多优秀青年教师，这些都秉承了建设“小而精”研究机构的理念。多位“姚班”校友学成后在国内高校任教，形成了“人才培养—创新—反哺人才培养”的循环。现在，通过建设上海期智研究院等新型研究机构，我们希望能够再次复制成功经验，让原始创新的种子持续开花结果。

（作者为中国科学院院士、清华大学交叉信息研究院院长，本报记者吴月采访整理）

要在全社会大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神

——2024年9月23日，习近平总书记在接见探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表时发表重要讲话

逐梦苍穹迈向更远的未知

吴伟仁

【镜头】

清晨7点，吴伟仁走进办公室，开始一天的工作。正对门的书架上，一幅宽幅影像格外醒目——嫦娥六号着陆器和上升器组合体矗立在月球背面。这是探测器传回的高清工作照，银灰色月壤上清晰印着嫦娥六号着陆器的压痕，月球背面的荒凉与神秘，尽收眼底。办公桌右侧堆着半人高的文件，玻璃板下压着排得满满当当的工作日程。

2008年，我开始担任中国探月工程总设计师。那时，嫦娥一号首次绕月探测刚刚取得成功。探月工程是汇聚了全国2000多家单位、数万名科技工作者直接或间接参与的重大科技工程，每一次突破都是各系统密切配合、攻坚克难的结果。一路走来，许多故事令人难忘。

记得在嫦娥四号任务时，一个难题摆在面前：月球总是一面朝向地球，飞临月球背面的人类探测器如何与地球保持通信？团队用了近两年时间，解决了中继星通信的最佳空间点问题，实现中继星对月球背面探测器和地球站同时可见。2018年5月21日，嫦娥四号任务“鹊桥”中继星发射升空，我国终结了月背通信“不在服务区”的历史；2019年1月11日，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器在“鹊桥”中继星支持下顺利完成“互拍”。

我国探月工程正迈向更深远的空间：嫦娥七号任务将聚焦月球南极，开展极区环境和水冰资源勘察；嫦娥八号将验证月面原位建造、资源利用等核心技术，搭建月球科研站的基本型；同时，我们还与国际同行携手，推进国际月球科研站建设，目前，已有17个国家和国际组织、50多个国际科研机构加入国际月球科研站合作。

我们要把探月精神化作仰望星空的初心、脚踏实地的行动、敢为天下先的勇气、万人一杆枪的协作，不断激励一代代航天人接续奋斗，为加快航天强国建设再立新功。

（作者为中国工程院院士、中国探月工程总设计师，本报记者管璇悦采访整理）

用好这一重大科技装置，加强海洋科技创新，拓展国际海洋合作，为推进中国式现代化、推动构建人类命运共同体作出更大贡献

——2024年11月17日，习近平总书记致信祝贺“梦想”号大洋钻探船建成入列

用好“梦想”号 探索深蓝奥秘

孙 珍

【镜头】

晨光熹微，广州珠江口，“梦想”号大洋钻探船在水波的映衬下闪闪发光。船载实验室里，孙珍穿着实验服，目不转睛地盯着一个刚从海底捞上来的“宝贝”——一根长长的岩心柱子。“快来看，快来看！”孙珍招呼身边的科研人员，“这是‘梦想’号送上来的第一份‘海底快递’！太了不起了！”话音刚落，科研人员们围了过来……

我的工作与大海、钻探紧密相连，曾3次作为中国科学家代表，跟着国外的大洋钻探船出海执行钻探任务。当时，我经常想：中国什么时候能有自己的大洋钻探船？去年11月，我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广东广州正式入列，那一刻，梦想成真！

“梦想”号承担着深海资源勘探、大洋科学钻探和深远海科学考察等多项使命，可以用来摸清我国海底能源和矿产底数，帮助我们更加深入地了解地球。

“梦想”号好比一个海上的移动“国家实验室”，船上建有基础地质、古地磁、无机地球化学、有机地球化学、微生物、海洋科学、天然气水合物、地球物理、钻探技术等9个实验室。以我们近期做的岩心扫描为例，将刚从海底提取的岩心放入扫描仪，随着仪器开动，一组三维图像就逐渐展示在电脑屏幕上。不用切开岩心，科研人员就可以初步了解内部的结构与物质成分。

“梦想”号本身就是我国高水平科技自立自强不断迈出新步伐的一个缩影。其中很多关键技术都是我国自主研发，这些技术的积累，让我们在高端船舶、海工设备等领域有了更大的底气。同时，它的建成入列，将为我国发起由自己主导的国际大洋钻探计划提供“科考利器”。

我们要充分用好这一重大科技装置，不断创新突破，矢志逐梦深蓝，为海洋强国建设不懈奋斗！

（作者为广州海洋地质调查局深海钻探中心负责人，本报记者常钦采访整理）

人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。我们正在全面推进强国建设、民族复兴伟业，正是年轻一代展示才华、大显身手的好时候

——2025年4月29日，习近平总书记在上海“模速空间”大模型创新生态社区调研时强调

释放人工智能的“右脑”潜力

范 凌

【镜头】

华灯初上，上海徐汇区“模速空间”特赞科技实验室，一派繁忙景象，键盘的敲击声、热烈的讨论声此起彼伏。范凌正在和几名同济大学设计创意学院的研究生讨论最新产品的测试情况。这里不只是特赞科技公司的办公地点，也是同济大学设计人工智能实验室。在这里，一群年轻人专注于企业级内容人工智能平台的研发，帮助企业实现更高效的内容生产、分析、分发和管理。

我们是一家致力于人工智能赋能企业内容的公司，希望通过技术和创意的结合，搭建企业级内容人工智能平台。其中，最核心的技术是内容的理解和生成，就是把图文、视频等非结构化数据，用大语言模型进行推理、解析，最终产出用户需要的内容。

有研究显示，人的左脑控制逻辑运算，右脑则主导人文、设计、艺术。目前，人工智能大部分技术集中在“左脑”开发上，“右脑”的潜力还没有被充分挖掘出来。我们的努力方向，就是释放人工智能的“右脑”潜力，通过大量的数据积累，形成创意设计的基础开源数据集，促使人工智能平台更高效地理解并优化内容生产。

近年来，我们与同济大学联合成立了同济大学设计人工智能实验室，组建了涵盖设计学、计算机科学、认知科学、数字人文、管理科学等多个学科背景的研究团队，大家围绕“内容+人工智能”共同攻关。目前，团队已构建了多层次的教学体系，开发了30多个课程模块，把人工智能技术放到教学场景中，在优化技术的同时培养创新人才。

今年4月，在大家的共同努力下，我们发布了商业研究智能体atypica.AI，通过模拟人类决策中的非结构化思维路径，实现开放式商业问题推演。

科技创新前景广阔，人工智能方兴未艾。持续拓展技术的边界，培养更多有创造力的年轻人，这是我们的努力方向。

（作者为特赞科技公司负责人、同济大学设计创意学院教授，本报记者田泓采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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