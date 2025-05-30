管璇悦

科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。习近平总书记强调，科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出“人生能有几回搏”的劲头，放开手脚创新创造。我国拥有数量众多的科技工作者，如何让他们放开手脚，点燃更多创新创造的火花？

先看一家科研机构的“寻人启事”——“我们就是要找那种胆子大，想法天马行空，而且不怕失败的科学家。”寥寥数语，勾勒创新的特质。科学探索就像一场无垠的拓荒，从元素周期表到DNA双螺旋结构，许多一鸣惊人的发现往往起源于“不着边际”的想法，须有深入不毛的勇气、反复试错的定力。而对科技工作者来说，充足的支持、宽松的环境，更是刚需。针对自由探索提供长周期、高强度支持；发布容错免责清单，给科研试错“开绿灯”……众多举措耐心陪伴科研长跑，方能让更多科技工作者敢想敢为。

再看一家科研院所的“与众不同”——让青年学者在博士毕业后跳过博士后阶段，直接独立带团队。一方探索，折射创新生态的优化。打破论资排辈，不唯人才“帽子”，这其实也是科技体制改革深化的缩影。实行“揭榜挂帅”“赛马”制，让青年科学家在重大科研任务中挑大梁；减少繁文缛节和冗杂的报表审批，为科学家松绑减负……硬招实招持续发力，指向同一个目的：改善创新环境，激发创新活力，让更多科技工作者善为有为。

广大科技工作者是我国科技创新最宝贵的财富，也是最强大的底气。当下，研发经费投入连年攀升，创新环境持续培育，科技工作者更应该、也更能够放开手脚创新创造，在未来，保持敢想敢为、善为有为的劲头，定能为科技强国建设贡献力量，为中国式现代化挺膺担当！

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经