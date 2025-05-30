打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

点燃更多创新创造的火花（感言）

管璇悦
2025年05月30日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。习近平总书记强调，科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出“人生能有几回搏”的劲头，放开手脚创新创造。我国拥有数量众多的科技工作者，如何让他们放开手脚，点燃更多创新创造的火花？

　　先看一家科研机构的“寻人启事”——“我们就是要找那种胆子大，想法天马行空，而且不怕失败的科学家。”寥寥数语，勾勒创新的特质。科学探索就像一场无垠的拓荒，从元素周期表到DNA双螺旋结构，许多一鸣惊人的发现往往起源于“不着边际”的想法，须有深入不毛的勇气、反复试错的定力。而对科技工作者来说，充足的支持、宽松的环境，更是刚需。针对自由探索提供长周期、高强度支持；发布容错免责清单，给科研试错“开绿灯”……众多举措耐心陪伴科研长跑，方能让更多科技工作者敢想敢为。

　　再看一家科研院所的“与众不同”——让青年学者在博士毕业后跳过博士后阶段，直接独立带团队。一方探索，折射创新生态的优化。打破论资排辈，不唯人才“帽子”，这其实也是科技体制改革深化的缩影。实行“揭榜挂帅”“赛马”制，让青年科学家在重大科研任务中挑大梁；减少繁文缛节和冗杂的报表审批，为科学家松绑减负……硬招实招持续发力，指向同一个目的：改善创新环境，激发创新活力，让更多科技工作者善为有为。

　　广大科技工作者是我国科技创新最宝贵的财富，也是最强大的底气。当下，研发经费投入连年攀升，创新环境持续培育，科技工作者更应该、也更能够放开手脚创新创造，在未来，保持敢想敢为、善为有为的劲头，定能为科技强国建设贡献力量，为中国式现代化挺膺担当！

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
即时零售赋能 实体门店借618焕新
　　“手机、智能手表等产品每周订单涨幅达10%～20%。” 重庆渝中区，一家华为授权体验店里，店长邹雯告诉记者。…
报告：“95后”成线上购险率最高人群 互联网保险掘金万亿元市场
　　人民网北京5月29日电 （记者杜燕飞）在数字经济蓬勃发展背景下，互联网保险消费者已经成为我国保险市场的重要参与者。线上购险，消费者有哪些需求和偏好？行业未来发展呈现哪些趋势？ “‘95后’首度超越‘85后’，成为线上购险率最高人群。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部