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“民营企业进边疆”行动走进内蒙古

2025年05月30日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报巴彦淖尔5月29日电  （记者刘博通、翟钦奇）29日，“民营企业进边疆·内蒙古行”大会在内蒙古自治区巴彦淖尔市召开，发布签约项目40个，涉及新能源、绿色农畜产品加工、低空经济等领域，签约额517亿元。北疆文化暨文旅产业专题推介、新能源和装备制造产业发展推介、边疆绿色农畜产品销全国推介等平行活动同步举办。

　　本次大会由内蒙古自治区人民政府主办，国家民委、全国工商联指导。国家民委主要负责人表示，“民营企业进边疆”行动打开了边疆省区和东中部省份开展合作的新空间，激发了广大民营企业家参与边疆建设的新动力。下一步，国家民委将把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿到民营企业进边疆全过程，推动民营企业深度参与国家民委“边疆特产销全国”、民族手工业品牌培育提升等行动，助力边疆地区兴边富民。

　　据了解，“民营企业进边疆”行动由国家民委、全国工商联于2023年联合发起，旨在通过搭建平台引导民营企业发挥资金、技术、管理优势，助力边疆地区高质量发展。截至目前，参加企业家累计超过2500人次，促成签约项目470项，协议金额超过2300亿元，涉及新材料、装备制造、农牧业、生物医药、生态环保、文化旅游等众多领域。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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