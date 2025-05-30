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第二十届中国西部国际博览会在成都举办

扩大对外开放  深化交流合作

​本报记者  王明峰
2025年05月30日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月25日至29日，由四川省人民政府主办，以“深化改革增动能  扩大开放促发展”为主题的第二十届中国西部国际博览会在成都市举办。

　　5月25日，习近平主席向第二十届中国西部国际博览会致贺信指出：“本届西博会聚焦扩大高水平对外开放，深化区域交流合作，助推现代化产业体系建设，对构建新发展格局、高质量共建‘一带一路’具有重要促进作用，也为世界各国分享中国西部发展机遇提供了有效平台。”

　　今年是西博会创立25周年，西博会持续促进西部地区贸易投资、对外开放，成为世界与中国西部沟通的桥梁和纽带。

　　走进国际合作馆，20个国家馆依次排开，展现着各自的文化魅力与发展成果。老挝馆里，古树茶等产品广受欢迎。“通过西博会，我们已和十几家中国企业达成合作意向。”老挝百万象贸易有限公司中国区总经理冉曼君表示，随着高质量共建“一带一路”深入推进、中老铁路开通，商机将会越来越多。本届西博会吸引了62个国家和地区的3000余家企业参展，其中玻利维亚、古巴、尼加拉瓜等国家首次参展。

　　“西博会在服务‘一带一路’建设、推动新时代西部大开发、助力成渝地区双城经济圈建设等方面发挥了积极作用。”四川省经济合作局副局长方青介绍，前19届西博会累计吸引100余个国家和地区参会，6.8万家企业、58万人次参会参展，签订投资合作项目1.3万余个。

　　新一代人造太阳“中国环流三号”等一批首发、首创技术和产品在本届西博会集中亮相，充分展示了西部地区高端制造业的实力和科技创新的潜力。目前，80个国家级先进制造业集群，有13个位于西部省份。

　　充满活力、生机盎然的西部，日益成为中国经济增长的重要引擎、创新创业的投资热土。本届西博会期间，西部地区各方与国内外投资者共签约投资合作项目416个，投资金额3543亿元，其中35个代表性项目在第十三届中国西部投资说明会现场集中签约。跨国公司投资四川恳谈会（意大利专场）、第十五届中国西部国际采购商大会……一场场经贸对接活动，把中外企业的交流与合作推向了更广阔的舞台。

　　“匈牙利和中国西部在文化、旅游、科技、餐饮等领域拥有广阔的合作空间。”匈牙利驻重庆总领事馆总领事百里表示，西博会有望推动更多互利共赢的双边合作项目落地。

　　“我们希望通过西博会邀请中国和其他贸易伙伴访问美丽的瓦努阿图，在贸易、旅游等领域拓展交流合作，实现互利共赢。”瓦努阿图副总理兼财长科纳坡认为，许多国家和地区借助西博会，与中国西部建立了伙伴关系，实现共同繁荣。

　　“西博会的成功举办展示了中国持续深化国际经贸合作、进一步扩大高水平对外开放的决心，也为世界各国分享中国西部发展机遇提供了有效平台。”四川省政府副秘书长曹代学说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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