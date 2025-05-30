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讲好丝路故事 传播丝路精神

阿尔达克  郑敖天
2025年05月30日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　第四届“丝路友好使者”盛典5月28日在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市举行。活动现场，来自世界各地的11位本届“丝路友好使者”与多位往届“丝路友好使者”代表，以及关心共建“一带一路”的友好人士，真情讲述在项目建设、文化交流等方面的感人故事。

　　故事中，有人类文明的守护。联合国教科文组织专家安德烈·切韦廖夫与中国情谊深厚。他的祖父是一位来华援建医药工业的苏联化学家。进入联合国工作后，切韦廖夫积极推动“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”项目列入《世界遗产名录》，让丝路成为文明对话的桥梁。2024年，他获颁“中国政府友谊奖”。这两年，新疆加大“请进来”“走出去”力度，目的就是让更多的外国朋友了解新疆、认识新疆，助力共建“一带一路”。

　　故事中，有文明交流的深化。西班牙国际法学者睿思来怀着对“人类命运共同体”理念的热忱来到中国，积极促进中外法学交流。伊拉克记者方浩明怀揣着促进文明交流互鉴的理想来到中国，成为伊拉克与中国交流的友谊使者，传递共建“一带一路”的合作之声。

　　故事中，有发展机遇的共享。肯尼亚的温迪·卡萨姆比·卡根多，在“中国师傅”指导下，成为肯尼亚首批女性机车驾驶员，后转岗为调度员，助力蒙内铁路安全运行。阿塞拜疆的塔吉耶夫·阿萨夫曾在中国留学。共建“一带一路”倡议提出后，他作为阿塞拜疆首都巴库国家开发区驻华代表，促成百亿元的合作项目落地。

　　故事中，还有更多跨越山海的携手同行。墨西哥医生何塞·安吉亚诺引进中国医疗技术，惠及墨西哥患者；埃及青年刘正曦促进中埃文化交流，将中国故事讲给更多人听；柬埔寨学者谢莫尼勒推动中文教育，创建柬中关系发展学会。

　　活动中，艺术家们表演了第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞获奖作品、舞蹈《爷爷的萨玛瓦尔》，演唱了当地民歌《一杯美酒》和《忘不了》。活动现场还举行了“丝路遗珍·千年龟兹”旅游路线发布仪式、新疆全域自驾游服务体系建设启动仪式以及甬库杯“遇见龟兹”文创作品征集成果发布。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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