李井文在庭院覆盖地膜，准备栽种辣椒。

本报记者 刘以晴摄

徐亚冲在自家院子里为琴刻章描红。

卫晨欣摄

吉林省长岭县集体乡高家窝堡村

辣椒小院 “火红”生活

本报记者 刘以晴

“雨来了，小院地上一湿，栽进去的苗儿更好活。”上午10点半，走进吉林省松原市长岭县集体乡高家窝堡村，蒙蒙细雨里，李井文正在自家院子里忙活。

600平方米的小院地上被薄膜盖得严实，沾着雨水的辣椒苗已有小矿泉水瓶高，李井文小心翼翼地把一根根小苗栽进地里，栽完了还得多瞅几眼，生怕没栽好。

2017年，长岭县刚提出发展庭院经济时，高家窝堡村村民可没这么高热情。“咱这院子就堆堆杂物，能种啥？谁来买？”“先签订单，再下种，保证不白种。”面对村民疑问，村党支部书记曹海丽送上“定心丸”。

村民的心定了，但想号准市场和作物的“脉”并不容易。谷子、南瓜、豌豆苗……曹海丽在自家大田辟出块试验地挨个试：这种容易生病，那种近年市场价格波动大……几经筛选，2018年，村民们先在小院里种起谷子、南瓜。“确实也挣钱，可种苗娇气，管护费力气，都快顾不上家里大田了。”李井文和一些村民找曹海丽抱怨。

几经尝试，2021年，村民们改种辣椒，“不仅管护省事，连品种都是精挑细选的，这种结的红辣椒有一个巴掌长，能减少村民收果时的劳动量。”曹海丽介绍，如今村里辣椒都卖到山东、河南了。

发展庭院经济，长岭县有优势，就是乡亲们的庭院面积相对较大。2017年至2024年，长岭县共投入县本级财政资金近1.29亿元，鼓励乡亲发展庭院经济。县乡村三级联合，帮助农户与大型农业企业建立合作，根据企业需求开展订单式生产。同时，抓实技术指导培训，投入518名乡村振兴指导员，深入农户家中开展“点对点”科技培训和先进实用技术推广。

去年，雨水偏大，多名村民发现辣椒烂果增多，“咋都止不住”。乡里农技推广员于秀莲及时赶到，药物配比、浓度、上药频率……结合各家实际，逐户定制方案，保住庭院收成。

“种菜还要技术员？”起初，面对乡里来的技术指导员，也有村民犯嘀咕。直到从曹海丽口中听到别地教训——现在厂商收菜，都进行农残检测，有农户滥用农药，几车蔬菜都被退了货。

庭院虽小，但讲究绿色种植。高家窝堡村村部公告栏上贴着《绿色种植守则》：明确禁止使用各类市场违禁农药。曹海丽还和几位热心村民组成巡诊队，了解生长情况，劝阻违规用药，鼓励村民施用农家肥。“现在种菜都讲究‘绿色’。用农家肥又省钱，自家小院种的东西还能放心吃，多好。”在李井文家的庭院一角，堆放着几个大袋子，里头都是沤好的农家肥。

如今，全村182户村民的小院围成庭院经济的“火红拼图”。李井文账目算得清：村里提供种苗，农家肥不花钱，叶面肥、地膜、采收用袋成本合计350元上下；自家庭院种辣椒4500棵，结果近2000公斤，每斤保底回收价1.2元，再加上县里给发展庭院经济的脱贫户每平方米提供的2元补贴。如今，老李家的辣椒小院一年收入5000元左右。去年，高家窝堡村村民人均收入1.7万元，全村辣椒订单涨到400吨。

在长岭县农业农村局的账本上，庭院经济同样写下漂亮一笔：全县共发展庭院经济1067.2万平方米，去年产出果蔬2.4万吨，户均增收3800元。

“发展庭院经济，是产业促进乡村全面振兴的有益尝试。”长岭县乡村振兴局局长毛宇说，“必须因地制宜，就说长岭县，南边和北边差距明显，庭院面积、农民种植习惯都不一样。这就需要耐心摸索，帮助村民找到最适合的品种。”

在长岭县光明乡蒙古屯村王继碑家，200平方米庭院里小冰麦生得翠绿，秋收之后，王大哥还要再种茬油葵。“土地轮种不仅让小麦更高产，而且油葵榨出的油留够自家吃的，还能再进账几百元。”王大哥底气十足，“别看咱家院子不算大，只要肯干，一处庭院能挣两份钱。”

河南省兰考县堌阳镇徐场村

琴声庭院 润心富民

本报记者 毕京津

在河南省兰考县堌阳镇徐场村，一座融合苏式园林风格的庭院正在悄然“生长”。青瓦白墙间，飞檐翘角与风雨连廊交错，锦鲤池水映着泡桐的倒影，工人们忙着铺设花街、搭建半亭水榭。这里是90后斫琴师徐亚冲与妻子卫晨欣一起打造的“墨武琴坊”研学基地。

推开庭院木门，琴声与刨木声交织入耳。东厢房内，七八位来自南京艺术学院的学生正俯身于工作台，跟着徐亚冲学习琴穗编织。16岁的李雨桐将丝线穿过木珠时，指尖微微发颤：“原来一根琴穗要打36个结，每个结都藏着匠人的祝福。”

西侧琴室内，卫晨欣身着月白色汉服，正指导几位银发老人调试琴弦。来自郑州的66岁退休教师张慧兰轻拨琴弦，惊喜道：“泡桐做出的琴，竟有如此浑厚的音色！”

此刻的庭院里，研学团队、音乐爱好者与村民同坐一堂，古琴文化如春风化雨，浸润每个角落。

3年前，卫晨欣在直播教学中发现，观众对古琴制作过程充满好奇：“能否让更多人亲手触摸琴木的年轮？”夫妻两人当即决定改造祖宅，将封闭的作坊变为开放式文化空间。他们保留传统古琴手工大漆工艺，却在琴桌旁增设透明操作间；延续“三年成琴”的古法，又在庭院角落开辟“速成体验区”，让游客两小时便能完成简易琴模制作。这种“传统为核、体验为壳”的模式，让冷僻的斫琴技艺变得可触可感。如今，庭院每年接待研学团队超50批次，古琴体验课预约已排至明年春季。

庭院经济的涟漪效应正改变着徐场村。村民徐二帅的激光雕刻工坊原本只做古筝琴头雕花，如今专门为研学团队定制桐木书签。“游客喜欢带点小纪念品，这种带琴谱符号的书签，一天能卖上百个。”去年他还添置了3D雕刻机，能根据游客需求刻制专属琴名，还接到过新加坡客商的订单。现在家里年收入从五六万元涨到了20多万元。

隔壁郭爱玲院子里的“真秦乐器”作坊添了6张长桌，每到周末就挤满郑州来的亲子家庭。去年他们推出“桐木八音盒”体验项目，让游客亲手组装刻着《梅花三弄》简谱的八音盒，仅此一项带来8万多元收入。

就连70岁的村民徐文献也闲不住，他在村里的五音广场支起小摊，卖起泡桐木雕的茶杯垫。老人用布满老茧的手指摩挲着木纹：“哪想到这泡桐木头能刻成花儿卖钱？”他雕的泡桐花杯垫5块钱一个，每逢节假日能卖上200多个。

村东头的徐冰把自家院子改造成民宿，白墙上挂满古琴制作老照片，每间客房都摆着袖珍古琴模型。这名90后大学生返乡后，白天带游客体验古法斫琴，晚上架起手机直播教学。他设计的“七天入门古琴”课程吸引了上海白领组团来学，最忙时得请邻居帮忙打扫客房。“以前觉得农村留不住年轻人，现在咱村比城里还有文化味儿，回来的都不想走了。”他擦拭着爷爷留下的老刨子，眼里闪着光。

徐场村村里村外，泡桐树随处可见。当年用于治沙的泡桐，随着时间的推移，年轮里生长出“产业+文旅+教育”的产业链条，给这个豫东小村带来不小的变化。

“‘泥水路’变成了‘水泥路’，砖瓦房变成了古色古香的庭院。发展机会多了、生活环境好了，年轻人回到了家乡，不少周边村民也来咱这务工。”站在新栽的泡桐苗旁，徐亚冲说，“要把更美丽的庭院、更具匠心的古琴展现给大家。”

悠扬琴音，润心又富民。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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