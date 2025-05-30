打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让方寸地成为“聚宝盆”（因地制宜发展庭院经济）

2025年05月30日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　李井文在庭院覆盖地膜，准备栽种辣椒。
　　本报记者 刘以晴摄

　　徐亚冲在自家院子里为琴刻章描红。
　　卫晨欣摄

　　吉林省长岭县集体乡高家窝堡村

　　辣椒小院  “火红”生活

　　本报记者  刘以晴

　　“雨来了，小院地上一湿，栽进去的苗儿更好活。”上午10点半，走进吉林省松原市长岭县集体乡高家窝堡村，蒙蒙细雨里，李井文正在自家院子里忙活。

　　600平方米的小院地上被薄膜盖得严实，沾着雨水的辣椒苗已有小矿泉水瓶高，李井文小心翼翼地把一根根小苗栽进地里，栽完了还得多瞅几眼，生怕没栽好。

　　2017年，长岭县刚提出发展庭院经济时，高家窝堡村村民可没这么高热情。“咱这院子就堆堆杂物，能种啥？谁来买？”“先签订单，再下种，保证不白种。”面对村民疑问，村党支部书记曹海丽送上“定心丸”。

　　村民的心定了，但想号准市场和作物的“脉”并不容易。谷子、南瓜、豌豆苗……曹海丽在自家大田辟出块试验地挨个试：这种容易生病，那种近年市场价格波动大……几经筛选，2018年，村民们先在小院里种起谷子、南瓜。“确实也挣钱，可种苗娇气，管护费力气，都快顾不上家里大田了。”李井文和一些村民找曹海丽抱怨。

　　几经尝试，2021年，村民们改种辣椒，“不仅管护省事，连品种都是精挑细选的，这种结的红辣椒有一个巴掌长，能减少村民收果时的劳动量。”曹海丽介绍，如今村里辣椒都卖到山东、河南了。

　　发展庭院经济，长岭县有优势，就是乡亲们的庭院面积相对较大。2017年至2024年，长岭县共投入县本级财政资金近1.29亿元，鼓励乡亲发展庭院经济。县乡村三级联合，帮助农户与大型农业企业建立合作，根据企业需求开展订单式生产。同时，抓实技术指导培训，投入518名乡村振兴指导员，深入农户家中开展“点对点”科技培训和先进实用技术推广。

　　去年，雨水偏大，多名村民发现辣椒烂果增多，“咋都止不住”。乡里农技推广员于秀莲及时赶到，药物配比、浓度、上药频率……结合各家实际，逐户定制方案，保住庭院收成。

　　“种菜还要技术员？”起初，面对乡里来的技术指导员，也有村民犯嘀咕。直到从曹海丽口中听到别地教训——现在厂商收菜，都进行农残检测，有农户滥用农药，几车蔬菜都被退了货。

　　庭院虽小，但讲究绿色种植。高家窝堡村村部公告栏上贴着《绿色种植守则》：明确禁止使用各类市场违禁农药。曹海丽还和几位热心村民组成巡诊队，了解生长情况，劝阻违规用药，鼓励村民施用农家肥。“现在种菜都讲究‘绿色’。用农家肥又省钱，自家小院种的东西还能放心吃，多好。”在李井文家的庭院一角，堆放着几个大袋子，里头都是沤好的农家肥。

　　如今，全村182户村民的小院围成庭院经济的“火红拼图”。李井文账目算得清：村里提供种苗，农家肥不花钱，叶面肥、地膜、采收用袋成本合计350元上下；自家庭院种辣椒4500棵，结果近2000公斤，每斤保底回收价1.2元，再加上县里给发展庭院经济的脱贫户每平方米提供的2元补贴。如今，老李家的辣椒小院一年收入5000元左右。去年，高家窝堡村村民人均收入1.7万元，全村辣椒订单涨到400吨。

　　在长岭县农业农村局的账本上，庭院经济同样写下漂亮一笔：全县共发展庭院经济1067.2万平方米，去年产出果蔬2.4万吨，户均增收3800元。

　　“发展庭院经济，是产业促进乡村全面振兴的有益尝试。”长岭县乡村振兴局局长毛宇说，“必须因地制宜，就说长岭县，南边和北边差距明显，庭院面积、农民种植习惯都不一样。这就需要耐心摸索，帮助村民找到最适合的品种。”

　　在长岭县光明乡蒙古屯村王继碑家，200平方米庭院里小冰麦生得翠绿，秋收之后，王大哥还要再种茬油葵。“土地轮种不仅让小麦更高产，而且油葵榨出的油留够自家吃的，还能再进账几百元。”王大哥底气十足，“别看咱家院子不算大，只要肯干，一处庭院能挣两份钱。”

　　

　　河南省兰考县堌阳镇徐场村

　　琴声庭院  润心富民

　　本报记者  毕京津

　　在河南省兰考县堌阳镇徐场村，一座融合苏式园林风格的庭院正在悄然“生长”。青瓦白墙间，飞檐翘角与风雨连廊交错，锦鲤池水映着泡桐的倒影，工人们忙着铺设花街、搭建半亭水榭。这里是90后斫琴师徐亚冲与妻子卫晨欣一起打造的“墨武琴坊”研学基地。

　　推开庭院木门，琴声与刨木声交织入耳。东厢房内，七八位来自南京艺术学院的学生正俯身于工作台，跟着徐亚冲学习琴穗编织。16岁的李雨桐将丝线穿过木珠时，指尖微微发颤：“原来一根琴穗要打36个结，每个结都藏着匠人的祝福。”

　　西侧琴室内，卫晨欣身着月白色汉服，正指导几位银发老人调试琴弦。来自郑州的66岁退休教师张慧兰轻拨琴弦，惊喜道：“泡桐做出的琴，竟有如此浑厚的音色！”

　　此刻的庭院里，研学团队、音乐爱好者与村民同坐一堂，古琴文化如春风化雨，浸润每个角落。

　　3年前，卫晨欣在直播教学中发现，观众对古琴制作过程充满好奇：“能否让更多人亲手触摸琴木的年轮？”夫妻两人当即决定改造祖宅，将封闭的作坊变为开放式文化空间。他们保留传统古琴手工大漆工艺，却在琴桌旁增设透明操作间；延续“三年成琴”的古法，又在庭院角落开辟“速成体验区”，让游客两小时便能完成简易琴模制作。这种“传统为核、体验为壳”的模式，让冷僻的斫琴技艺变得可触可感。如今，庭院每年接待研学团队超50批次，古琴体验课预约已排至明年春季。

　　庭院经济的涟漪效应正改变着徐场村。村民徐二帅的激光雕刻工坊原本只做古筝琴头雕花，如今专门为研学团队定制桐木书签。“游客喜欢带点小纪念品，这种带琴谱符号的书签，一天能卖上百个。”去年他还添置了3D雕刻机，能根据游客需求刻制专属琴名，还接到过新加坡客商的订单。现在家里年收入从五六万元涨到了20多万元。

　　隔壁郭爱玲院子里的“真秦乐器”作坊添了6张长桌，每到周末就挤满郑州来的亲子家庭。去年他们推出“桐木八音盒”体验项目，让游客亲手组装刻着《梅花三弄》简谱的八音盒，仅此一项带来8万多元收入。

　　就连70岁的村民徐文献也闲不住，他在村里的五音广场支起小摊，卖起泡桐木雕的茶杯垫。老人用布满老茧的手指摩挲着木纹：“哪想到这泡桐木头能刻成花儿卖钱？”他雕的泡桐花杯垫5块钱一个，每逢节假日能卖上200多个。

　　村东头的徐冰把自家院子改造成民宿，白墙上挂满古琴制作老照片，每间客房都摆着袖珍古琴模型。这名90后大学生返乡后，白天带游客体验古法斫琴，晚上架起手机直播教学。他设计的“七天入门古琴”课程吸引了上海白领组团来学，最忙时得请邻居帮忙打扫客房。“以前觉得农村留不住年轻人，现在咱村比城里还有文化味儿，回来的都不想走了。”他擦拭着爷爷留下的老刨子，眼里闪着光。

　　徐场村村里村外，泡桐树随处可见。当年用于治沙的泡桐，随着时间的推移，年轮里生长出“产业+文旅+教育”的产业链条，给这个豫东小村带来不小的变化。

　　“‘泥水路’变成了‘水泥路’，砖瓦房变成了古色古香的庭院。发展机会多了、生活环境好了，年轻人回到了家乡，不少周边村民也来咱这务工。”站在新栽的泡桐苗旁，徐亚冲说，“要把更美丽的庭院、更具匠心的古琴展现给大家。”

　　悠扬琴音，润心又富民。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
即时零售赋能 实体门店借618焕新
　　“手机、智能手表等产品每周订单涨幅达10%～20%。” 重庆渝中区，一家华为授权体验店里，店长邹雯告诉记者。…
报告：“95后”成线上购险率最高人群 互联网保险掘金万亿元市场
　　人民网北京5月29日电 （记者杜燕飞）在数字经济蓬勃发展背景下，互联网保险消费者已经成为我国保险市场的重要参与者。线上购险，消费者有哪些需求和偏好？行业未来发展呈现哪些趋势？ “‘95后’首度超越‘85后’，成为线上购险率最高人群。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部