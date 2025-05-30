重庆永川完成全国首单楠木“树票”交易——

本报记者 李增辉 姜 峰 沈靖然

重庆市永川区张家湾林场深处，一株株挺拔的楠木在晨雾中舒展枝叶。

重庆茶山竹海旅游开发有限公司负责人程洪树介绍，不久前，依托林场里人工栽植的楠木资源，公司获得中国农业发展银行永川支行“树票”质押贷款1500万元，完成了全国首单楠木“树票”交易。

什么是“树票”？

简单说，“树票”就是一种电子版的资产凭证，它把楠木资源所有权、使用权以及相关生态、经济价值进行折资量化，可以用来进行流转、交易、质押。

为什么要推出“树票”机制？

原来，永川区具有得天独厚的楠木资源，全区人工种植楠木近200万株。张家湾林场更是有着全国现存面积最大的960亩桢楠天然次生林。

然而，相对富集的资源却面临着现实的困境：作为国家二级保护植物，楠木生长周期长达半个世纪，成材前既不能采伐变现，也难以抵押融资。永川区林业局局长王建说：“收益周期较长，一定程度上制约了珍贵树种保护发展。”

转机出现在今年春天。在重庆市深化集体林权制度改革先行区建设中，永川区创新推出楠木“树票”机制。

“树票”机制如何运行？

按照《重庆市永川区楠木资产票据管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），创设“树票”所涉及楠木，须达到胸径5厘米以上。目前，永川区正在积极开发“树票”登记系统，运用卫星遥感定位、无人机三维建模，将每株楠木的坐标、胸径、树高等数据实时入库，经区块链技术加密后生成独一无二的“数字身份证”，实现“一树一码一票”。当申请人完成“树票”创设后，系统可立即生成对应地块的楠木生长模型，结合材积增量、碳汇潜力等20余项指标完成智能估值。

“未来，‘树票’将在技术创新加持下，真正实现产权制度的深层变革。”王建翻开《管理办法》，重点圈注创新条款：树票权益涵盖林木现值、预期收益及碳汇权属，存续期限与林地经营权证同步，质押期间林木管护标准写入电子合约。这套制度设计，既守住生态红线，又打通了资源变资产的通道。

“树票”机制效果咋样？

首单交易的示范效应正在显现。重庆茶山竹海旅游开发有限公司获得的1500万元贷款，30%将用于智能滴灌系统建设，50%投入林下中药材种植，余下资金计划扩种楠木500亩。“相当于把未来收益提前兑现，形成‘以林养林’的良性循环。”程洪树介绍，林间新架起物联网传感器，数字化管护将使楠木保存率稳定在95%以上。

示范效应还在扩大。在永荣镇万亩茶园，“桢楠+茶树”的立体种植模式焕发新生机。林农周鑫家的20亩茶田采用“上乔下灌”模式：5米高的楠木幼苗为茶树遮阴，林下安装的智能喷灌系统精准控制湿度。“现在即使在夏天，也不怕茶树晒伤了，茶叶品质提了两级。”茶园里200株楠木生成“树票”后，还可以向农村信用社申请组合贷款。

为推动“树票”机制创新探索，永川区正在构建更加完善的生态金融体系：从创设登记、流转交易到质押注销，每个环节数据实时同步林业、金融、规资三部门。王建说：“这种跨部门协同机制，为生态产品价值实现提供了制度性保障。”

如今在永川，桢楠国家林木种质资源库林下，仿野生种植的赤松茸、榆黄菇长势喜人；古树认养、课后研学、木艺大赛等创新活动也在逐项策划开展……“从‘树票’破题，我们努力写好‘楠木+’生态文章。”永川区政府副区长唐永红表示。

记者了解到，永川将进一步完善“树票”相关制度，建立风险防范体系，探索构建“树票”质押贷款担保机制，针对性开发保险产品；健全长期管护机制，保障楠木成活率和保存率；出台珍贵树种采伐认证机制，有效维护“树票”所有权人的合法权益。

风吹过张家湾林场，楠木林沙沙作响。这声音，奏响了绿水青山就是金山银山的和美乐章。

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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