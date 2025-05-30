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留住舌尖上的“儿时味道”（话说新农村）

王 浩
2025年05月30日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　老品种凝结着农耕文明积淀的智慧，蕴含着适合地方水土的优异性状和基因，是珍贵的种质资源，既要做好保护传承，同样离不开改良和创新

　　

　　一南一北的两则消息，让人忆起舌尖上的“儿时味道”。在浙江，首次公布的农业种质资源普查行动成果显示，消失近20年的北港猪重新回到人们视线，口感细腻软糯的温岭小洋薯走向产业化开发。在北京，农技人员用新技术复活老种子，入口甜香的核桃纹白菜、沙瓤的“苹果青”番茄等又回到市民餐桌。老品种“重现江湖”，显示了我国种质资源的巨大潜力。

　　如今，“米袋子”“菜篮子”“果盘子”越来越丰富，有机绿色蔬菜、名优特新农产品、反季果蔬琳琅满目。然而，面对越来越多的选择，有一种味道格外令人惦念，那就是“儿时味道”，是小时候味蕾感受米面香、瓜果甜的初体验。这种味道即便过了很多年，依然令人心心念念。

　　舌尖上的“记忆”，牵出一道种业振兴的大课题。在努力创新品种的同时，如何找到、用好老品种资源，还原“儿时味道”？

　　啥是老品种？就是那些各具特色的农家种、地方品种。“儿时味道”难觅，其实跟过去一段时间老品种总体数量减少有关。这背后，也有农业生产方式的转变。过去，农民年复一年留种子，农家种悬在屋檐房梁下，藏在木柜瓦罐里，代代相传；如今，自家留种已不多见，取而代之的是到市场上买种子。一来更方便，二来不少商品种子经过科技之手“点拨”，产量高、性状优、抗病虫害能力强，自然被农民们喜爱。

　　新品种固然有优势，但老品种的特点也不容忽视。老品种凝结着农耕文明积淀的智慧，蕴含着适合地方水土的优异性状和基因，是珍贵的种质资源，既能为育种创新和产业开发提供有力支撑，也能为满足人们“吃得好”“吃得健康”的需求提供助力。因此，保护好老品种是义不容辞的责任，更是推进种业振兴行动的重要内容。

　　保护的前提是摸清家底。令人欣喜的是，第三次全国农业种质资源普查工作已经全面完成，地方品种资源抢救性收集保护成为重点。在新收集的13.9万份资源中，近九成是地方品种。比如，此次普查在农家陶罐中偶然发现的甲着小麦，就是罕见的全粉质四倍体硬粒地方品种，具有很高的营养价值。类似这样“沉睡”的资源可能还有不少，还应因地制宜，继续做好资源普查，走家入户、野外考察，传统方法和现代技术并进，找回更多老品种。

　　让老品种带回更多“儿时味道”，既要做好保护传承，同样离不开改良和创新。因为随着时间推移，一些老品种在产量、性状等方面会出现不同程度退化，只有在育种环节加强提纯改良，在种养环节加强技术创新，才能让老品种焕发新生机，更好实现农民要“好种”，市民要“好味”的双赢。

　　“老品种”连着地方特色产业，找回舌尖上的“儿时味道”，要做好下半篇文章，让资源优势转化为产业优势。鼓励新型经营主体，找准市场需求点，把老品种开发和发展新业态结合起来，打造种植加工、非遗体验、科普研学等业态，让老品种走进千家万户，走出一条从资源到品种、从品种到品牌的地方特色农业发展之路。

　　“儿时味道”一头连着广袤田野，一头连着市场需求，随着特色种质资源的开发利用，居民的食材一定会更加丰富、更有滋味。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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