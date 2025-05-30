人民网记者 杜燕飞

日前，在福建省浦城县群山中，福建省装机规模最大的屋顶分布式光伏项目——浦城首期56兆瓦分布式光伏项目全容量并网发电；在山东莱州湾波光粼粼的海水间，烟台招远400兆瓦海上光伏项目全容量并网发电……今年以来，全国可再生能源装机规模持续实现新突破，风电、光伏发电装机历史性超过火电装机。

国家能源局数据显示，一季度，全国可再生能源新增装机7675万千瓦，同比增长21%，约占新增装机的90%；全国可再生能源发电量达8160亿千瓦时，同比增长18.7%，约占全部发电量的35.9%，其中，风电太阳能发电量在全社会用电量中占比突破20%，超出同期第三产业用电量和城乡居民生活用电量，带动非化石能源发电量占比提升至四成左右。

与此同时，随着新能源大规模高比例接入电力系统，风电、光伏发电的波动性和间歇性对电力系统稳定性提出了挑战，需要电力系统具备更强的调节能力。

国家能源局有关负责人表示，抽水蓄能电站具有调峰、调频、调压、系统备用和黑启动等功能，是目前技术最成熟、经济性最优、具有大规模开发潜力的电力系统绿色灵活调节电源，是支撑新能源大规模、高比例、高质量跃升发展的重要能源基础设施。

“针对风电、光伏发电等新能源间歇性、波动性和分散性问题，电力系统对调节电源的需求更加迫切。”中国工程院院士张宗亮表示，抽水蓄能电站是开发构建流域水风光储一体化清洁能源基地和“沙戈荒”新能源基地的储能支撑，也是构建新型电力系统的核心支撑，对可再生能源发展发挥着重要作用。

今年正式实施的《中华人民共和国能源法》提出，“积极有序开发建设抽水蓄能电站”。此前发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》明确，到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的抽水蓄能现代化产业。

国家能源局有关负责人表示，“十四五”以来，国家发改委、国家能源局不断完善配套政策，抽水蓄能电站产业发展态势整体向上向好，已成为电力保供和低碳转型不可或缺的生力军。今年一季度，全国新增抽水蓄能并网容量140万千瓦。截至3月底，全国抽水蓄能累计装机容量达5987万千瓦。

“抽水蓄能与风、光等新能源联合运行，能有效降低基地发电侧的弃风率和弃光率，维持电网稳定运行。”中国电建北京院董事长朱国金表示，未来5年到10年，我国抽水蓄能行业将迎来规模化、智能化和市场化发展的关键阶段。

值得注意的是，当前，抽水蓄能技术仍存在着选址局限性、建设周期相对较长、秒级调节能力不足等难点。业内人士表示，“抽水蓄能+新型储能”协同发展模式将成为行业发展重要方向。该模式可以挖掘两类储能技术体系的互补特性，提升多能互补协同效能，为构建新型能源体系提供支撑。

“抽水蓄能与新型储能在新型电力系统中形成‘长时+短时’‘集中+分布’的多层次储能体系，共同支撑高比例新能源的稳定运行和高效消纳。”朱国金说，要结合区域电网需求，按需配套建设部分新型储能，以抽水蓄能电站为基础，利用共享抽水蓄能电站的资源条件，由抽水蓄能承担基荷调节，新型储能补充部分中、短时的负荷调节，更好地适应电力市场化发展要求。

业内人士表示，抽水蓄能、新能源与新型储能之间存在多维度互补关系。未来，通过深化“抽水蓄能+新能源+新型储能”的立体耦合，将为新型电力系统提供兼具经济性与可靠性的解决方案。

(责编：乔业琼、高雷)

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