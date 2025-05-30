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助力构建新型电力系统 抽水蓄能推动能源向绿而行

人民网记者 杜燕飞
2025年05月30日08:56 | 来源：人民网
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日前，福建省浦城县群山中，福建省装机规模最大的屋顶分布式光伏项目——浦城首期56兆瓦分布式光伏项目全容量并网发电；在山东莱州湾波光粼粼的海水间，烟台招远400兆瓦海上光伏项目全容量并网发电……今年以来，全国可再生能源装机规模持续实现新突破风电、光伏发电装机历史性超过火电装机

国家能源局数据显示，一季度，国可再生能源新增装机7675万千瓦，同比增长21%，约占新增装机的90%全国可再生能源发电量达8160亿千瓦时，同比增长18.7%，约占全部发电量的35.9%，其中，风电太阳能发电量在全社会用电量中占比突破20%，超出同期第三产业用电量和城乡居民生活用电量，带动非化石能源发电量占比提升至四成左右。

与此同时，随着新能源大规模高比例接入电力系统，风电、光伏发电的波动性和间歇性对电力系统稳定性提出了挑战，需要电力系统具备更强的调节能力。

国家能源局有关负责人表示抽水蓄能电站具有调峰、调频、调压、系统备用和黑启动等功能，是目前技术最成熟、经济性最优、具有大规模开发潜力的电力系统绿色灵活调节电源，是支撑新能源大规模、高比例、高质量跃升发展的重要能源基础设施。

“针对风电、光伏发电等新能源间歇性、波动性和分散性问题，电力系统对调节电源的需求更加迫切。”中国工程院院士张宗亮表示，抽水蓄能电站是开发构建流域水风光储一体化清洁能源基地和“沙戈荒”新能源基地的储能支撑，也是构建新型电力系统的核心支撑，对可再生能源发展发挥着重要作用。

今年正式实施的《中华人民共和国能源法》提出，积极有序开发建设抽水蓄能电站此前发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》明确，到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的抽水蓄能现代化产业。

国家能源局有关负责人表示“十四五”以来，国家发改委、国家能源局不断完善配套政策，抽水蓄能电站产业发展态势整体向上向好，已成为电力保供和低碳转型不可或缺的生力军。今年一季度，全国新增抽水蓄能并网容量140万千瓦。截至3月底，全国抽水蓄能累计装机容量达5987万千瓦

抽水蓄能与风、光等新能源联合运行，能有效降低基地发电侧的弃风率和弃光率，维持电网稳定运行中国电建北京院董事长朱国金表示，未来5年到10年，我国抽水蓄能行业迎来规模化、智能化和市场化发展的关键阶段。

值得注意的是，当前抽水蓄能技术存在选址局限性、建设周期相对较长、秒级调节能力不足等难点。业内人士表示，“抽水蓄能+新型储能”协同发展模式将成为行业发展重要方向模式可以挖掘两类储能技术体系的互补特性，提升多能互补协同效能，为构建新型能源体系提供支撑。

抽水蓄能与新型储能在新型电力系统中形成长时+短时’‘集中+分布的多层次储能体系，共同支撑高比例新能源的稳定运行和高效消纳。朱国金说，结合区域电网需求，按需配套建设部分新型储能，以抽水蓄能电站为基础，利用共享抽水蓄能电站的资源条件，由抽水蓄能承担基荷调节，新型储能补充部分中、短时的负荷调节，更好地适应电力市场化发展要求。

业内人士表示，抽水蓄能、新能源与新型储能之间存在多维度互补关系。未来，通过深化+新能源+新型储能的立体耦合，将为新型电力系统提供兼具经济性与可靠性的解决方案。

(责编：乔业琼、高雷)
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