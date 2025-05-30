代小佩 操秀英 刘 垠

原标题：科技报国正当时

对他们来说，5月30日或许是平凡的一天：照常出现在实验室，专心完善一组实验数据；如约现身车间码头，着力解决一个技术难题；准时走上三尺讲台，开始讲解一个科学原理……他们是默默无闻的科技工作者，日复一日地在科研一线攻坚克难，在科学前沿乘风破浪。

今年5月30日是第九个全国科技工作者日。千千万万个科技工作者奋斗的足迹，浓缩成中国科技的不凡历程。

书写精彩创新答卷

嫦娥六号飞越38万公里，在人类历史上首次实现了月球背面采样返回；“梦想”号正式入列，1.1万米最大钻深能力助力大洋探秘；南极秦岭站建成并投入使用，开启新时代极地科考新征程……中国科技奏响创新强音，科技工作者以更加昂扬的斗志，以更加坚定有力的步伐朝着科技强国建设目标前进。

他们敢为人先。

嫦娥六号之前，人类开展的10次月球采样均位于正面，想要揭开更多的月球起源和演化奥秘，必须到月背去。

但月背采样，没有先例。研制团队攻克了月球逆行轨道设计与控制、月背智能快速采样和月背起飞上升等多项关键技术，完成了中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务。

如今，科研人员围绕月壤开展了多领域研究，已经发表了100多篇科技论文。

他们众志成城。

“梦想”号成功的背后，是150余家参研参试单位的共同努力，是12个攻坚小组的协同攻关，是3000多名建设者的日夜奋战。

穿行约24公里、集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的超大型跨海通道——深中通道，则集结了60多个参建单位、1.5万多名建设者。

他们驰而不息。

鸿蒙原生系统“十年磨一剑”，成为苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统，实现了国产操作系统的自主可控。

国产大飞机C919从立项到实现商业化运营，历时16年。商业运营两年来，C919运营航线持续“上新”，服务范围已覆盖中国16个城市，并通过上海至香港的跨境航线迈出了国际化步伐。

他们脚踏实地。

在一片绿油油的麦田，中国农业大学曲周科技小院团队的研究生冯佳如来回穿梭，一边娴熟地忙着农活，一边细致地进行田间实验。这个看似普通的“农民”，其实正在进行一场特殊的“答辩”——她的硕士论文，就写在这片麦田。

今年“五四”青年节前夕，中国农业大学曲周科技小院团队被授予2025年度中国青年五四奖章集体。荣誉背后，是一群像冯佳如一样“自讨苦吃”的年轻人。他们扎根乡土，用汗水与智慧书写服务民生的科技答卷。

截至目前，我国科技人力资源总量超过1.2亿人，居世界首位。无论是在科技创新领域，还是科学普及领域，一大批科技工作者奋勇前行，交出了让党和人民满意的创新答卷。

厚植人才成长沃土

科技人才的成长离不开日益完善的政策体系和创新生态建设。

“要加强人才投入，优化人才政策，营造有利于创新创业的政策环境，构建有效的引才用才机制，形成天下英才聚神州、万类霜天竞自由的创新局面。”这是习近平总书记的殷切期望，也是各地各部门推进科技人才工作的目标。

近年来，各地各部门采取一系列举措，大力营造尊重人才、爱护人才的良好氛围，让科技工作者的获得感、荣誉感不断增强：

——人才支持力度持续加大。2024年9月，中国科协启动实施“青年人才托举工程博士生专项计划”，加快培养科技创新拔尖人才；首次修订的《国家自然科学基金条例》明确，国家自然科学基金应当设立专项资金，用于培养青年科学技术人才。近年来，更多优秀青年科技人才在国家重大科技任务中挑大梁、当主角，国家重点研发计划参研人员中45岁以下科研人员占比超过80%。

——人才评价体系不断完善。深入推进科技人才分类评价改革，破除“唯论文”评价，用研究成果“说话”；不看“帽子”看方向，让科研人员勇闯“无人区”。

——人才激励措施不断优化。实施科技成果转化“三部曲”，推动科技成果使用权、处置权和收益权“三权”下放，加快科技成果转移转化体系建设，开展职务科技成果赋权试点，最大限度释放科研人员创新活力。

——科学家精神深入人心。从科学家精神百场讲坛到“科学大师宣传工程”文艺汇演，从主题展览到“科学人生·百年”主题活动，越来越多的人从科技工作者的事迹中汲取精神力量。

——涵养优良学风的生态持续向好。促进科技类社会团体发挥学术自律自净作用，助力营造风清气正的科研环境；《科研单位科研诚信管理制度示范文本》则为健全科研诚信建设长效机制提供指南；人类基因组编辑研究伦理指引进一步厘清“可为”与“不可为”，力促科技向善。

在系列政策和措施推动下，有利于人才脱颖而出、各尽其能、各展其才的发展环境更加优化。我国培养了一大批顶尖科学家、骨干科技人才、卓越工程师和大量的高素质产业技术人员，形成了规模宏大、结构合理、素质优良的科技人才队伍。

当前，我国研发人员全时当量稳居世界首位，入选世界高被引科学家数量排名世界第二。随着人才成长的沃土不断培植，科技人才一茬接一茬茁壮成长。

实干续写科创新篇

习近平总书记强调，“推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路”，“在激烈的国际竞争中，我们要开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，从根本上说，还是要依靠科技创新”。

广大科技工作者牢记嘱托，瞄准科技前沿，以只争朝夕的干劲、久久为功的韧劲，突破层层壁垒，培育壮大新兴产业，竞逐未来产业，为实现高质量发展注入创新活力。

宇树科技创始人王兴兴说，他当初做的那个颤颤巍巍的机器人经过不断迭代，已经成为全球行业出货量最大的机器人。

他坚信，“我们这一代人，幸运地遇到了前所未有的机遇，几百年的技术积累到了临界点，我们能做更强的AI、更好的机器人、更酷的游戏、更火的电影”。

可控核聚变寄托着人类摆脱化石能源依赖的梦想。从279天完成装置建设，到仅运行11个月就成功验证重复重联技术方案，再到等离子体电流快速提升至480千安……陕西星环聚能科技有限公司（以下简称“星环聚能”）科研团队正向可控核聚变的目标持续迈进。

“我们相信，在众多同行者努力下，可控核聚变领域‘永远50年’的魔咒，终将在持续攻关中被打破。星环聚能将继续秉持务实创新的精神，为点亮人类未来的能源之光而不懈努力。”星环聚能创始人、首席科学家谭熠说。

上海纬景储能科技有限公司（以下简称“纬景储能”）联合创始人、董事长葛群也是披荆斩棘的开拓者。长时储能技术能够将风能、太阳能这些“靠天吃饭”的新能源，变得像自来水一样随时随地可用、稳定可靠，但技术和成本瓶颈亟待打破。

在此背景下，纬景储能应运而生。“目标就是希望用我们的技术突破，让未来新能源以更低的价格、更高效的方式，为整个人类的生活生产提供强大的支撑。”葛群说。

科技报国正当时。一代代科技工作者接力长跑，一定能让世界看到中国科技创新的星辰大海。

“我们每个人既是见证者、实践者，也是传承者。”正如中国工程院院士、北京航空航天大学电子信息工程学院教授苏东林所说，我们要接过老一辈科学家的接力棒，把论文写在国家最需要的地方，推动新质生产力发展，为国家富强和民族复兴作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经