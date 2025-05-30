原标题：水电总院发布四份可再生能源领域年度重磅智库报告

当前，我国正加快建设新型能源体系和新型电力系统，可再生能源发展迎来重要战略机遇期，但同时也面临新的系统性挑战。这需要全行业以系统思维推进技术创新和产业进步，以全局视野完善产业生态，共同为我国可再生能源高质量发展贡献智慧和力量，为实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。为此，水电水利规划设计总院（以下简称“水电总院”）28日在北京举办以“聚势绿能新篇，共启未来征程”为主题的发布会，正式发布《中国可再生能源发展报告2024年度》《抽水蓄能产业发展报告2024年度》《中国可再生能源工程造价管理报告2024年度》《中国可再生能源工程建设质量管理报告2024年度》四份报告。这四份报告聚焦行业发展现状与趋势，对推动可再生能源领域的持续进步具有重要意义。

水电总院党委书记、院长李昇介绍说，此次发布的四份报告全面回顾了2024年我国可再生能源行业的发展成就，深入分析了产业建设、造价管理、质量管控等关键领域的发展特征与趋势。未来，水电总院将携手业界同仁，以坚定决心和务实举措，推动新能源和可再生能源高质量发展。

国家能源局党组成员、副局长万劲松在致辞中回顾了2024年我国可再生能源发展的重大成绩。他提到，全国可再生能源发电装机新增3.7亿千瓦，占全球新增份额超六成。第一批“沙戈荒”基地基本建成投产，深远海海上风电项目试点实施。全球最大26兆瓦海上风电机组成功下线，N型电池完成市场主流电池技术迭代，“海上风电+”、海上风电制氢等示范项目陆续落地。

《能源法》颁布实施，《可再生能源法》修订加快推进，绿证制度体系不断健全。我国可再生能源在规模化发展、重大建设、创新突破和机制改革等方面均取得显著进展。万劲松副局长希望全行业在今年及“十五五”期间，主动适应全面市场化发展的新形势新要求，更加注重高质量发展；积极推动集成发展，构建适应新能源发电特点的产业体系；认真学习贯彻近期发布的系列政策文件，为新能源和可再生能源持续健康发展营造良好环境。

中国电力建设集团（股份）有限公司党委常委、副总经理王小军表示，中国电建作为能源电力骨干央企，充分发挥自身优势，科学有序推进重大项目规划、勘测设计与工程建设，积极投资建设流域水风光一体化基地、“沙戈荒”大型风电光伏基地等重大项目，牵头组建建筑央企数字化转型协同创新平台，加快建设“流域梯级清洁能源开发原创技术策源地”，布局战略性新兴产业和未来产业，积极投身“双碳”战略实践，为美丽中国建设贡献力量。

中国工程院院士张宗亮高度评价了本次发布的四份报告。他表示，“十四五”期间我国可再生能源发展以技术创新为引领，不断提升核心部件自主可控能力和产业链安全水平。这四份报告清晰展现了当前我国可再生能源行业的发展现状，分析预测了行业技术进步和前沿发展趋势，将为政策制定、投资决策、科研创新提供重要参考依据，有力推动我国可再生能源工程技术和管理水平的提升。

作为中国—国际可再生能源署合作办公室执行单位，水电总院的报告发布受到国际能源领域高度关注。国际可再生能源署（IRENA）总干事弗朗西斯科·拉·卡梅拉通过视频致辞指出，2024年全球可再生能源装机容量实现有史以来最大增长，其中中国可再生能源装机容量增量在全球占比接近64%。可再生能源转型已成为全球大势所趋。IRENA愿继续与包括中国在内的所有成员国合作，共同推进以可再生能源为基础的全球能源转型。

作为国家级能源高端智库，水电总院秉持服务国家战略、推动行业发展的使命担当，深入洞察行业发展脉络和趋势。已连续9年编制发布《中国可再生能源发展报告》，并在此基础上推出多维度系列智库产品，包括连续4年发布《抽水蓄能产业发展报告》，连续2年发布《中国可再生能源工程造价管理报告》，今年首次发布《中国可再生能源工程建设质量管理报告》。本次发布的四份报告全方位、系统性梳理了2024年可再生能源领域的全景信息，凭借翔实数据、科学分析和前瞻视角，深度剖析行业现状，精准把握未来趋势，为行业发展贡献了重要的智库力量。

水电总院副院长张益国发布的《中国可再生能源发展报告2024年度》，紧密围绕积极稳妥推进碳达峰碳中和目标，综合考虑可再生能源多元协同和融合发展趋势，从资源、开发、建设、利用、产业技术、政策要点、国际合作等多个维度，系统全面且重点突出地分析研究了可再生能源发展情况，并对2025年发展态势进行了展望。

水电总院副院长赵增海发布的《抽水蓄能产业发展报告2024年度》，针对“十四五”以来抽水蓄能行业发展面临的新形势、新任务、新要求，系统梳理了国内外行业整体发展状况，从站点资源、发展现状、政策体系、前期工作等十个方面介绍了2024年抽水蓄能取得的新成效，并对未来抽水蓄能发展进行了展望，提出了具有针对性的建议。

水电总院总工程师赵全胜发布的《中国可再生能源工程造价管理报告2024年度》，重点对抽水蓄能电站、风力发电、太阳能发电工程等热点领域的造价水平进行了深入研究，并对压缩空气储能、飞轮储能、氢能等新兴领域的造价情况进行了分析。

水电总院副院长余波发布的《中国可再生能源工程建设质量管理报告2024年度》，以2024年新开工项目和截至2024年底在建项目为基础，系统梳理了我国可再生能源发电工程建设质量现状，阐述了可再生能源发电工程技术创新与建设质量风险点，提出了进一步促进行业高质量发展的相关建议，为政府监管、行业规范及企业实践提供了科学依据和参考。（记者 高志民）

(责编：曹淼、李源)

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