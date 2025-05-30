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中国第41次南极考察队“雪龙2”号凯旋

2025年05月30日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：中国第41次南极考察队“雪龙2”号凯旋

科技日报讯 （记者操秀英）5月28日，“雪龙2”号极地科考破冰船抵达海南海口，标志着中国第41次南极考察队顺利完成全部考察任务。“雪龙2”号于2024年11月1日从广州出发，历时208天，总航程4万余海里。

此次考察的最大亮点是我国首次在南极秋季开展以罗斯海生态系统为主要研究对象的联合航次，成功实现了传统南极考察由夏季向自然条件更为恶劣的秋冬季的延伸，累计完成4条断面共计24个综合海洋调查站位，布放34个各类观测浮标，采集水样、膜样、沉积物、生物及海冰样品共计5000余份。本航次主要在水体结构、低营养级生物、磷虾和高营养级生物三方面有新发现。

本航次“雪龙2”号在阿蒙森海和罗斯海持续开展调查研究，顺利完成海洋中上层关键物种营养级结构调查、锚定潜标收放等任务，并首次在阿蒙森海成功采集长重力岩芯。“雪龙2”号完成的考察任务是我国极地考察单船考察历时最长的一次，进一步推动了极地领域科研和后勤保障的国际合作，探索了开展国际化、跨季节、跨学科综合调查的新途径新方法，深化了国际社会对于南极秋季弱光—黑暗环境下生态系统环境适应以及关键生物类群生存策略的认知，为我国更加主动地参与南极海洋生态保护与国际治理提供了有效科学支撑。

(责编：杨曦、陈键)
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