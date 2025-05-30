原标题：数智中国-时代上汽100MW落地！国能、中技、申沁鑫能携手开创储能聚合新范式

5月28日，时代上汽动力电池有限公司、国能江苏能源销售有限公司、中技江苏清洁能源有限公司及上海申沁鑫能新能源科技有限公司等正式签订合作，联合推进时代上汽溧阳工厂100MW级大型用户侧储能项目，参与江苏省可调负荷辅助服务。

据悉，中技江苏是储能资产方，国能江苏作为江苏连续几年最大的售电公司承担配售电工作，申沁鑫能则在其中扮演“智慧大脑”角色负责虚拟电厂技术支持。此次合作打破行业常规，区别于市场上大多数企业依赖自身储能资产聚合的模式，率先实现第三方资源与工业级用户储能、负荷的深度协同调控，标志着用户侧储能资源整合与价值挖掘进入新阶段，以申沁鑫能为代表的虚拟电厂技术从“资产持有型”向“生态聚合型”跨越。

工业应用场景的储能和负荷需求调控较为复杂，对高精度负荷预测、动态响应能力、多目标优化都有极高要求，是技术落地和价值实现的关键载体。申沁鑫能平台作为技术支持方，首次将虚拟电网技术应用于动力电池制造企业，无缝整合储能系统实时状态、工厂负荷曲线与电网调度信号，运用AI算法进行毫秒级精准优化控制，在确保工厂生产安全稳定的前提下，高效实现经济价值创造与电网辅助服务，攻克了工业场景下多源异构资源高精度协同调控难题，为高耗能行业参与新型电力系统建设提供可复制的解决方案。

据测算，项目投运后每年可节省大量用电成本，并可减少二氧化碳排放数万吨，为长三角地区节能减排贡献力量。此外，该合作也有助于中技江苏公司将持有的储能资产，通过申沁鑫能平台实现更高效、更多元的商业化运营，提升资产收益率，缩短投资回报周期，实现多方共赢。

在“双碳”目标驱动下，用户侧储能成为提升电网韧性、促进新能源消纳的关键。然而，行业普遍面临重资产投入门槛高、专业运维复杂、资源分散难以高效聚合等挑战。申沁鑫能另辟蹊径，创新性地聚焦“轻资产技术平台”战略，其核心竞争力在于无需自持大量物理资产，即可通过先进的虚拟电网技术，高效聚合、优化调度第三方高端业主的优质储能资源。本次合作的落地，是市场对虚拟电网技术平台强大性能、安全可靠性与商业价值的高度认可，标志着虚拟电网行业正从“资产竞争”向“技术竞争”转型。

作为一家成立于2023年的新能源科技公司，申沁鑫能依托上海交通大学与上海市人工智能研究院的技术团队，专注储能系统集成与虚拟电厂核心技术研发，具备极强的技术实力和项目经验，近年来陆续与中建五局等多家央企、科研机构建立了战略合作关系。申沁鑫能总经理许铭锋表示，申沁鑫能将继续深耕储能与虚拟电网技术领域，以技术创新为引擎，深化与行业头部企业的战略合作，助推更多“零碳工厂”建设，为实现“双碳”目标注入澎湃动能。

(责编：董童、李源)

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