李 冰 熊 悦

原标题：多地规范汽车消费金融“高额返佣”行为 银行如何突围“车生态”？

近日，四川、河南开封、河南信阳等地银行业协会相继发布了关于汽车消费金融业务的自律公约。

综合来看，自律公约主要强调了汽车消费金融领域存在的问题，包括利用高额返佣抢占市场份额、向消费者推介高佣金汽车金融产品、诱导消费者提前归还贷款等不合规的金融销售行为。同时，公约要求当地银行业金融机构、汽车经销商等多方共同维护市场秩序。

受访专家普遍认为，多地银行业协会发布自律公约有助于保障消费者合法权益，促进汽车金融行业高质量发展。

多地发布自律公约

《证券日报》记者从业内人士了解到，所谓的“高额返佣”模式是指银行机构向汽车经销商支付高额佣金，以引导汽车经销商向消费者推介相关金融产品或服务。据一位汽车经销商从业者透露：“银行客户经理因汽车贷款指标压力寻求与汽车经销商合作，以获取批量贷款；而汽车经销商为获得银行返佣利润，也愿意为合作银行拉汽车贷款。”

针对汽车消费金融领域存在的不合规销售行为，如高额返佣和诱导消费者使用高佣金金融产品，多地银行业协会发声，引导行业主体加强规范经营，维护市场秩序。

四川省银行业协会发布的《四川银行业信用卡汽车分期付款业务和汽车消费贷款业务自律公约》提到，当地银行业金融机构要优化与汽车经销商合作模式，降低对客实际利率、合理确定佣金比率，要求当地银行业金融机构要严格遵守行业自律要求，不得以高额返佣等不正当竞争手段抢占市场份额，真正通过提升自身服务质量来增强市场竞争力。

开封市银行业协会日前组织召开《开封市汽车消费金融业务自律公约》签约会，要求做到“三个杜绝”：杜绝汽车经销商向客户推介高佣金汽车金融产品、杜绝经销商诱导消费者提前归还贷款、杜绝经销商扭曲消费者真实贷款意愿。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，汽车消费金融领域确实存在一些不正当竞争乱象，涉及虚假宣传与隐藏成本、乱收金融服务费、高额返佣与恶性竞争、数据合规风险等问题。银行需筑牢风控防线，落实行业自律公约，强化合规审查。

协同发力促规范发展

多地银行业协会自律公约的发布，折射出银行汽车消费金融业务的业绩增长趋势。

从上市银行财报可以看出，部分银行汽车贷款规模或信用卡汽车分期业务规模实现了大幅增长。国有大行中，交通银行2024年年报显示，截至2024年末，该行信用卡业务中汽车分期余额较2023年末增加了674.16亿元，增幅为240.10%。

在全国性股份制银行方面，截至2024年末，平安银行汽车金融贷款余额2937.95亿元，去年该行个人新能源汽车贷款新发放637.68亿元，同比增长73.3%；截至2024年末，浦发银行零售信贷绿色新能源汽车贷款规模为90.82亿元，较2024年初净增38.9亿元；兴业银行去年汽车分期交易量同比提升276.65%。

多位受访者认为，为推动汽车消费金融行业高质量发展，仍需从政策引导、行业治理、银行自身机制等方面协同发力。同时，银行业金融机构在汽车消费金融业务方面健康发展应筑牢银行风控防线。

“在汽车消费金融业务竞争加剧的背景下，银行要突围‘车生态’，需要跳出传统‘车贷放款者’的定位，积极融入产业链和消费链，实现从金融服务商向‘场景经营者’的转变。”中国银行研究院研究员杜阳认为，银行应加快与车企、经销商、新能源车平台、出行服务平台等生态伙伴的深度合作。同时，应强化科技赋能，构建车贷数字化运营平台，通过大数据、AI风控模型精准判断客户信用，探索更具吸引力的复合化金融服务场景。在新能源车崛起趋势下，还应提前布局绿色金融产品，如新能源车贷款贴息、碳积分贷款等，以政策导向引领产品创新。

“银行要突围‘车生态’，不仅需要创新产品与场景覆盖，还需要深化产融协同，通过叠加政府补贴、车商优惠及银行让利，形成共赢模式，与车企深度绑定。同时，还需要数字化赋能，利用智能风控系统优化审批流程，提升客户体验。此外，强调穿透式管理与合规化运营，严格审核贷款用途及合作方资质，避免风险外溢。”田利辉表示。

杜阳表示，在消费者保护层面，银行应加强产品透明度、提供还款提醒和消费教育服务，增强客户金融素养，从根本上降低逾期和纠纷概率。

(责编：杨曦、陈键)

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