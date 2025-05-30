韩 昱

原标题：财政支持科技创新力度持续加大 方式不断创新

今年以来，我国财政对科技创新的支持力度持续加大。财政部发布的最新数据显示，今年1月份至4月份，全国科学技术支出2953亿元，同比增长3.9%。

“这反映了我国财政对科技创新的大力支持，同时也体现了财政政策在推动科技发展和培育新质生产力方面的积极作用。”陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷在接受《证券日报》记者采访时表示。

近年来，财政在扎实推动高质量发展方面持续发力。2024年，财政积极支持科技强国建设，中央本级科技支出、基础研究支出大幅增长。数据显示，2024年，全年一般公共预算支出284612亿元，比上年增长3.6%，其中，科学技术支出11505亿元，比上一年增长5.7%。

对于2025年，财政部在《2024年中国财政政策执行情况报告》的财政政策展望部分明确“支持现代化产业体系建设”，包括“着力提升科技创新能力，加大中央本级科技投入，全力支持关键核心技术攻关”“加快推动产业转型升级，加强制造业领域重点研发计划等保障，支持实施制造业重点产业链高质量发展行动，深入实施专精特新中小企业奖补政策”等具体措施。

此外，记者注意到，针对科技创新，各地也在优化财政支持机制。

比如，海南省人民政府办公厅制定印发了《海南省全面深化职务科技成果权属改革实施方案》（以下简称《实施方案》），已于今年3月15日实施。在“海南自贸港政策解读”系列主题新闻发布会上，海南省财政厅二级巡视员杨玉琬表示，此次《实施方案》的出台，其中一个重要目的，就是进一步优化财政支持政策，着力解决制约科技成果转化的瓶颈障碍，营造符合科技创新规律的转化生态环境，进一步促进海南科技成果转化和产业化。财政相关的支持政策主要可以概括为三个方面，一是明确奖励的比例，二是设立政府投资基金，三是赋予管理的自主权。

再如，山东不断加大对目标导向类基础研究的财政支持力度，布局实施新能源电池、人形机器人等重大基础研究项目。近期，山东出台新举措，加大资金资源统筹，拿出“真金白银”支持人工智能创新发展，2025年省级财政将投入资金10亿元左右，并围绕人工智能技术创新、产业发展、赋能应用关键环节，创新推出“算力券”“模型券”“语料券”“数据集”等支持政策。

中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清对《证券日报》记者表示，在财政支持科技创新方面，结合地方实践来看，财政投入呈现高强度、可持续、多元化的特点。一是中央与地方形成协同发力新格局；二是财政支持方式不断创新，通过政府引导基金、专项奖补、“财政+金融”等模式进一步放大资金杠杆效应，培育出大批科技企业；三是资金投向精准聚焦关键领域，如新能源电池、人形机器人等重大基础研究项目。这表明财政支持在“精准滴灌”方向发力，通过结构性优化提升创新效能。

朱华雷认为，从各地出台的政策来看，地方不仅在科技创新领域增加了财政投入，同时还在财政制度上给予优化和支持。这种方式能更精准地将资金投入到关键核心技术攻关等重点项目中，提高财政投入的精准性和资金使用效率，更好地支持科技创新。

宋向清建议，各地可在科技创新的资金效能提升、生态体系构建、要素供给保障等方面发力，进一步优化财政支持机制。

(责编：杨曦、陈键)

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